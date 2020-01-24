金子：海外前景俏 網易購13690

法巴數據顯示，過去5個交易日恒指淡倉錄得約2.1億元淨流入，而牛證及認購證則有約1.5億元淨流出。市場都輪流炒中概股及「ATM」，而物管股則炒個別。大價股中，以騰訊跑贏大市，在6月初至今已升逾18%，而恒指只升了7%。上周推介的石藥購證（25170）表現一般，全周只升15%，投資者可換馬其他石藥貼價證。

網易方面，近期與茅台集團簽署戰略合作協議，將深入挖掘目標消費者和新生代消費者需求，擴大彼此市佔率。大行高盛給予網易「買入」評級，目標價147元。高盛認為網易擁有強勁的知識產權優勢，其王牌遊戲《夢幻西遊》系列推出逾17年仍持續營運，預期將可為公司手遊業務帶來強大的用戶群。另外，預期今年下半年線上遊戲收入增長19%。另一券商富瑞亦認為網易未來增長動力來自海外，在日本的發展已取得成果，給予目標價148元。如看好網易，可留意其購證（13690）。

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