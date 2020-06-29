蘇沛豐：舜宇料復蘇跑贏同業 突破降軌可追

舜宇於6月24日舉行投資者日，管理層一如預期地對2020年展望較為保守，負面因素包括新冠肺炎、華為受美國限制、車載鏡頭訂單延後等。

不過，我們的行業分析員認為，舜宇身為手機鏡頭行業龍頭，相信能於行業低潮時搶佔市場份額，並於今年下半年及明年上半年之行業復蘇期間，表現可望跑贏同業。帶動業績反彈的因素，估計包括主要客戶三星和小米回補庫存，抵消華為的訂單減少，以及第四季蘋果推5G iPhone帶動的鏡頭升級潮，例如三鏡頭和3D感應鏡頭。

手機鏡頭以外，車載鏡頭之增長潛力頗大。舜宇本身是車載鏡頭市場領導者，經驗豐富，並且正進入新階段，開始供應「激光雷達光機」（LiDAR）及「增強現實抬頭顯示」（AR HUD）產品。根據舜宇引述的行業報告，LiDAR及AR HUD市場於未來五年收入之複合年均增長料分別達64%及20%。

今年業績疲弱已反映 中線看148元

舜宇股價於上半年之弱勢，相信已充分反映今年業績疲弱。我們估計今年每股盈利僅升約6%，明年增速加快至約37%，明年預測市盈率21.5倍，較近年平均約24倍低。圖表上，近兩個交易日以大陽燭升穿中期降軌，成交增加配合。中線目標148元，接近年初高位。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]