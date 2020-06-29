潘迪藍：延刺激措施 共和民主黨分歧

假設有2000萬原本受惠的美國人的收入突然縮水，人們憂慮的是，消費開支將會驟然下跌，而經濟復蘇將會變成反反覆覆的W形。在國會，民主黨爭辯說，不論從道德還是經濟角度出發，美國政府都必須繼續支持遭受新冠病毒肺炎爆發和相關封鎖措施影響最嚴重的社區。他們要求，將加碼的失業救濟金延長至今年底，並且提出理據聲稱，若加碼的失業救濟金突然停止，可能會導致消費開支減少和失業率上升的惡性循環。但是，在走廊的另一端，財政保守的共和黨人對這種開支感到厭倦，並且認為5月份的就業數據勝過市場預期，意味着沒有必要再發放這種緊急資助。

就業數據勝預期 共和黨指無必要

在技術層面來說，兩種論調似乎都有證據支持。今個月較早時，美國聯儲局主席鮑威爾看來好像支持延長財政刺激措施，來維持需求。可是，對於那些試圖在重新開始營運之前就重新招聘員工的企業來說，保持這種加碼的失業救濟金，將會損害它們的利益。因為實際上，它們不得不與聯邦政府競爭勞動力。

芝加哥大學的一項研究發現，自新冠狀病毒肺炎危機爆發以來的失業人士當中，有68%的人獲得的失業救濟金比他們失去的工資還要多。因此，國會預算辦公室預測，若延長加碼失業救濟金的發放期，將會在今明兩年抑制就業。市場認為美國有能力從隔離措施和大規模失業反彈的其中一個原因，是「工資保障計劃」（Paycheck Protection Program, PPP）為小企業提供支持的規模和範圍。

救濟金多過原工資 抑制就業

在這計劃之下，小企業可以由美國政府屬下的聯邦小商業管理局（SBA）擔保，向獲得認證的4000多家貸款機構申請低息貸款，以支付兩個月的工資及福利、租金、按揭貸款利息和公用事業費用，最高貸款額為1000萬美元。

如果取得貸款的企業在今年底或之前將員工數目和工資水平回復到新冠肺炎危機之前的水平，還可以獲豁免還款。這個計劃已證明深受歡迎，為了滿足需求，批出的總貸款額高達6500億美元。這計劃向企業提供了清晰的激勵和誘因，鼓勵他們重新營運。不過，由民主黨控制的眾議院最近通過了一項議案，將PPP的申請期限由今年的6月30日，延長至2021年1月。

若這個議案成為法例，企業對於是否在今年底或之前將員工數目回復到新冠肺炎危機之前的水平，可能會有心理掙扎（因為明年1月才申請PPP，便可以再節省多一段時間的工資）。這令到企業和工人現在需要和一些可說是不合常理的激勵措施競爭。這很大程度上取決於企業能否兌現自己的承諾，一旦經濟復蘇，即重新聘用工人。

現階段破產問題仍受控

儘管5月份的就業數據比預期好，但美國的失業率仍然處於13.3%的歷史高位。不過，如果扣除那些可望獲得僱主重新聘用的暫時下崗工人，美國的失業率將會大幅下降至3.6%。若有些僱主在公共財政支持之下仍然破產，這些滿懷希望的工人當中無可避免會有部分人感到失望。但在這個階段，破產問題仍然受控，美國經濟仍然有可能迅速復蘇。

在共和黨和民主黨對失業救濟金的兩極化立場之間，也有其他方案。例如，有民主黨人提議，向受疫情嚴重影響的企業提供無償資助，讓他們用來發放工資，每家企業每個月最多可獲9萬美元資助，為期6個月。兩名共和黨參議員亦提出類似的計劃，建議資助企業員工工資的80%，每家企業每個月的資助上限為5萬美元。美國總統特朗普則正在推動削減入息稅，這對企業和員工都有好處，可以成為支持消費的新刺激。

疫情反彈 潛在不穩定因素

在現階段，失業救濟金將會回復正常、毋須推出新的資助計劃的可能性無疑較大。在7月底之前，共和黨都不會考慮推出新的刺激措施。因為該黨希望，屆時勞動力市場已經有足夠改善，實際毋須再推出新的刺激措施。如果真的是這樣，那麼美國的個人收入將會在夏季結束之前受到打擊，但對於消費的影響可能是微不足道的，這是因為美國消費者在封城期間獲得工資資助而有所積蓄，他們手上仍然有一些現金可以支撐被壓抑的消費需求。

不過，美國西南部的新冠狀病毒肺炎感染個案正在上升，如果到了需要重新推行封城措施的地步，情况就可能有變。但目前來看，這個可能性似乎不大，因為感染個案增加並未有令入院人數同步增加。

但是，這確實強化了一個觀點，即美國的復蘇特別容易受到公共衛生狀况逆轉的影響，因為它選擇的財政支持乃基於經濟活動迅速回升。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]