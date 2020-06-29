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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：騰訊港交所破頂七大啟示

【明報專訊】年初至今恒指跌14%，但港交所（0388）和騰訊控股（0700）逆市上升。港交所年初至今升23%，突破300元，創歷史新高；騰訊也升27%，也曾突破了500元，也是歷史新高（現已稍為回落）。

兩隻強勢股，帶來的啟示如下：

（一）股息再投資極為重要：本報早前有報道，港交所上市20年，股價升幅80倍。但更精彩的是，計及股息總回報，升幅是166倍，造就了不少人「上岸」。騰訊派息不多，但原理也是一樣。香港的投資者，完全忽視了股息再投資的重要。就當你月供盈富基金（2800），每年將股息再投入，和你拿股息去次旅行，十年廿年的回報，就相差很遠。小弟並非叫人不要消費，但投資的初心就是延後消費吧？股息是「投資」帳戶的金錢，不是「消費」帳戶的。

（二）股價還是反映基本因素：港交所上市時，盈利才5億元，現在是近100億元，升了20倍。股價方面，由上市價起計是升了80倍，但明顯當年定價偏低，股價第二天已炒上至10元，計及派息，持有至今回報約30倍，其實和盈利沒有很脫節。騰訊也差不多，上市時4元，現在480元，回報120倍（如計及曾一拆五，更是升了約600倍），但上市時盈利4億，現在900億，盈利也升了近200倍。

（三）看少一點評論：即使是以上兩隻股王，股價也不是45度般上升。遇着金融海嘯之類的大事還算了。看看2018年，不是危機年，但騰訊股價由高位跌了40%，跌至260元水平，評論是一沉百踩，認為公司之前是泡沫，高增長不再，結果騰訊股價不用兩年就再破頂。同樣地，2018年港交所也由300元跌至200元，市場也盡是批評，結果不用兩年股價就再升穿300元。媒體和評論員當然要找故事來寫，但投資者，其實不用每天接收大量資訊。Less is more，不要以為資訊愈多愈好。

（四）市場唯「財」是用：股市可以說是最少歧視的地方，就只管你公司賺不賺錢。若是賺錢的，股價總會追上。例如說，中資股的確管治欠佳，醜聞不少，而近年股價表現也普遍不濟。但市場不會戴有色眼鏡，騰訊交出業績，股價照升，才不會理口水多過茶的評論員。同樣地，港交所被認為不思進取，只靠中資股上市，但始終是獨市生意，投資者看到中概股回歸，港交所股價自然水漲船高。股市不管港資中資，就只看錢。

（五）機會在你手，不要怨：每逢提出此類例子，年輕的讀者總會質疑，筆者事後孔明當然容易。說當年恒指升幾多倍，買樓持有幾十年回報多少等等，他們總會指出，高增長集中在早年，現在世界已不同。以上說法不是全錯，現在倒後鏡說上市買騰訊或港交所，實在太「屈機」。就算讀者趕及出世而又曉買股票，相信也不太可能持有如此長久。港交所當年上市，幾日已升3倍，你不放？不可能。怎想到後來股價愈升愈有？以上想法，並不完全錯，但永遠在找藉口，卻會令自己錯失機會。下一段會解釋。

（六）不要以為股價升得「太多」，要有想像力：要說咸豐年代港交所騰訊多便宜，且看近一點的事。2014年，騰訊股價首次升至500元。留意小弟不是說2004年「中國ICQ」，一年幾億純利的騰訊。2014年，騰訊已是無人不曉的公司，很多投資者或多或少都炒過。但當時評論也是指，公司股價太高，「大戶」密謀派貨云云，真的笑死人。結果不用6年，騰訊股價已再升5倍！這完全是一般人可以參與的，但偏偏極少人可以捕捉到。看看美國的科技股，情况也一樣。叫你初上市買亞馬遜（Amazon）當然不可能，但去到FAAMG之類，人人皆知時買入，仍然有可觀回報。

（七）管理層未必清楚公司價值：實戰派和書本都教你，管理層是「內幕人士」，最清楚公司。馬化騰也沽騰訊時，你覺你比他聰明？你比他更了解公司？見管理層甚至創辦人沽貨，視為不利信號，表面似乎很合理，但偏偏是公司股價之後升破減持價，愈沽愈升。現實是，馬化騰可能一直沒有想像到公司的潛力有多大。而馬化騰沽早了，身家可能少個零，大不了是安分做超級富豪，未能做超超超級富豪。但對你來說，卻是苦海掙扎和上岸的分別。港交所情况也是一樣，最初持貨的，很多是老行尊，但有幾多人留守至最後？倒是永安的郭家，悶聲發大財，一直持有至今，想不到吧！

(筆者為證監會持牌人士，並未持有以上股票)

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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