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林少陽 細味投資

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林少陽：今天的投機 他朝或成中流砥柱

【明報專訊】近年實體經濟跟資本市場表現，予人的觀感是愈來愈脫節。不過，觀感是一回事，實情往往是另一回事。最近一兩個星期，全球疫情有反彈之勢，當中抗疫措施做得稍欠不足的美國，較具代表性的標普500指數過去兩個星期的調整，已跌凸16月上旬升幅。

當中，炒作重啟經濟概念相關股份，跌幅尤其顯著。以年初作分水嶺，多個受累疫情行業，跌幅在30%至50%的股份，可謂比比皆是，就以近期極受歡迎的復蘇概念股波音（BA）為例，其股價的確曾較年內低位急升1.6倍，但上周五收市價已較6月初高位跌近三成，亦較去年收市價腰斬近半。

近期，納指及全球多隻科網巨企股價屢創新高，予人的觀感是市場炒風熾烈。但是，如果市場真的炒風熾烈，照道理那些環球航空、旅遊、餐飲零售相關股份，應該早已重返歷史新高位才對。

在全球量寬之下，殘股即使偶有炒作，但很快便被其他精於計算的投資者的沽盤冷卻下來，證明目前市場整體的定價模式，仍然是非常理智。

股票像啤酒 有泡才好飲

股票市場，就像啤酒一樣，是要有一點泡沫，先至好飲。如今的市場，當然確實存在一點局部泡沫，例如近年才上市的本港生物科技股份，全都沒有盈利，而且即使燒多幾年錢，亦不保證其研發中的新藥，一定會過到臨牀三期認證，就算過到，屆時如果已有競爭對手推出同類新藥面世，在激烈的價格競爭之下，並不保證其新藥一定能收回研發及市場推廣成本。

但是，以上這些個別行業的投資（機）熱潮，頂多只能說明，個別行業可能存在若干泡沫（要證明這一點，亦非常困難）。

同樣道理，中資半導體股近年備受追捧，估值愈來愈高，究竟又算不算是一個泡沫？睇好行業前景者的邏輯是，中美經濟分道揚鑣，已經是勢所必然的事實，那麼未來中國半導體市場，最終將由中資公司內部全線瓜分，即使只做14億人口的生意，都可以發過豬頭——你睇騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）就知一二。如是者，難道一個14億人口的市場，就容不下一間市值區區200億至300億美元的半導體公司嗎？

金融市場反應比實體經濟快

索羅斯在其著作《金融煉金術》曾提出，經過接近500年的金融市場發展，市場力量與實體經濟的互動，早已到了不可分割的地步。實體經濟的表現，固然會影響金融市場，但是由於金融市場對資訊的敏感度更高，反應亦來得更快。部分獲得市場平錢的創業家，只要他們能堅持下去，即使原本是不可能成功的商業意念，亦可以在資本家不惜工本的支持下，最終變成一個非常成功的商業奇蹟。

而很多的互聯網公司，就是在這個背景之下，由看似兒戲的燒錢遊戲，最終變成股東的搖錢樹。

誰說今天的中國生物科技初創企業，不可能重複過去20年互聯網公司的成功故事？今天被視為「熱空氣」的投機概念，說不定20年後，最終變成金融市場上不可或缺的中流砥柱。

（作者客戶持有騰訊及阿里巴巴股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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