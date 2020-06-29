陸振球：FB遭廣告抵制 可候低吸

疫情全球大爆後大家都注意社交距離，甚至出現封城以至封國的情况，並興起家居工作（WFH）和宅經濟等，而全球廣告開支分配也隨之大變，傳統的戶外廣告、報刊和雜誌的廣告開支比例進一步大減，戲院關閉更令戲院廣告急跌31.6%；相反，線上廣告大增，尤其是社交媒體廣告支出佔比由原來9.8%增至20%（圖1），相關公司自然受惠。其中，facebook（FB）股價便在最近創了新高，而美國總統特朗普最喜歡使用的Twitter（TWTR）股價也升了不少，筆者相信有關的社交媒體未來能分享的廣告收益也會愈來愈多。

不過，上周五facebook和Twitter的股價卻分別了跌了超過8%和7%，原因是美國多個知名品牌加入廣告抵制活動，消費品巨頭聯合利華（Unilever）表示，今年內將暫停在美國的facebook和Twitter投放廣告，理由是這些平台上存在仇恨言論及極端化的政治，而可口可樂也宣布將暫停在全球所有社交媒體平台投放廣告。

疫後更多人用社交媒體 利好FB股價

其實，之前facebook也曾因私隱等醜聞令股價急跌，但始終大家發覺facebook的廣告和社交功能難被取代，而在A.C.後，相信人們也只會更多利用社交媒體，所以當facebook股價大跌反而可能是低吸的好時機。技術上，facebook的9天RSI早前出現頂背馳（圖2），有調整壓力，加上上周五股價在大成交下跌回前高位以下，短期或再進一步回吐，惟可等候股價跌至接近100天線（現處198.8美元）分注吸納，值博率或不錯。

[陸振球 投資超限戰]