沈永年：投資大灣區 港人宜用港代理

不單止筆者收到求助個案，就連其他香港中介龍頭代表也向我反映，指一些香港投資者透過內地中介購買物業，當付了訂金或首期後，內地中介即時失去影蹤，有問題想請他們協助處理，卻怎也聯絡不上。針對「封關」問題，香港具實力的中介代理當然會為客戶向發展商申請延期繳付，但對於那些經內地中介買樓的求助個案，即使想伸出援手也實在愛莫能助。

確實，這次疫情正好反映出香港與內地中介在售後服務上的分別，對在大灣區置業的投資者來說，售後服務真的非常重要。在香港置業尚且需要優質的售後服務，更何况是在內地或是海外置業呢！

不過，透過內地中介買樓而受騙，並不是因為疫情才出現的新鮮事。以前就聽過有些客戶透過內地中介，以數十萬元購買格仔舖，可惜十居其九都「爛尾」收場，辛苦賺回來的血汗錢就付諸流水。早前在香港不時可以看見相關的廣告，這些格仔舖都是由內地中介專門代理，以「投資少回報高」作招徠，聲稱只需投資數十萬，就可賺取十厘八厘回報。大家看新聞報道內地的「爛尾樓」，不少就是指格仔佁這類產品了。

廣告印香港電話號碼也可能是內地中介

筆者又聽說有些客戶單憑社交網站上的廣告、卡片，或是在關口碰上一些「釣魚」的中介，就參加了內地中介的「睇樓團」。網上的樓盤廣告也好，「睇樓團」的宣傳單張或刊物也好，一般都放了大量吸睛的照片，再用上「臨近海邊、背山面海、十幾萬首期、免費午餐睇樓團、睇樓車費全免、豪華中港商務車接送」等字眼來吸引港人「上釣」。

這些廣告或卡片上，大多都沒有公司名稱，即使印有公司名稱，公司亦很可能沒有商業登記，甚至不存在，致電過去也聯絡不到卡片上的中介人。有些香港投資者未有為意，以為印着香港電話號碼就是香港公司，其實聯絡人九成都是內地中介，而他們的目的亦只有一個——引你「上釣」！ 一旦參加了這些中介舉辦的睇樓團，十居其九都逃不過他們的「魔掌」。他們一定會想盡方法折騰你，帶你到可以令他們可賺取高佣金的樓盤，不讓你至少付個數萬元的誠意金絕不罷休。有些投資者可能認為損失幾萬元就當用金錢買個教訓，但對於一些內地中介，幾萬元隨時夠他們生活一年了。錢是自己辛苦賺回來的，又何苦這樣便宜別人呢！

今時今日，港人於內地或海外置業已成為熱潮，不只是用作投資，不少人更是移民過去，打算安居樂業。置業再廉宜都要數十萬元，必須審慎選擇可靠、信譽良好的中介。選擇前亦應先了解中介公司的背景、年資、知名度、是否有門店及商業登記等資料。

港人內地置業「中伏」個案屢見不鮮，長此下去對本港大灣區物業銷售行業發展非常不利。有見及此，筆者和一些行家約一年前決定共同成立一個組織「大灣區物業保障協會」，又稱「灣保會」，旨在促進香港業界的健康發展，為同行和客戶提供更大的投資大灣區物業保障，非常歡迎其他有志參與合作的同行加入我們的隊伍。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]