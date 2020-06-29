謝偉銓：政府未掌清晰數據 一手空置稅擱置合理

上周《條例》草案委員會會議上，筆者繼續追問有關空置單位的定義、相關的數字，以及訂立條例的準則。正如本人早前撰文指出，極少人會預租樓花單位，故《條例》將出租單位的時間限制定為半年，略為苛刻，與出售單位的一年時限相比，亦不對等。那究竟半年的標準是如何訂定？有否就此進行過市場分析呢？政府回應指未能提供有系統和科學的理據。

醞釀多時 準備不足

其次，就2013至2017年度約4200個未售單位之中，有否曾經出租及其所佔比例為何，若然租出又是否作空置計算呢，政府則回應指未掌握相關單位的租賃數據。然而，一般住宅物業簽訂租約後，必須於簽署後30日內提交予稅務局加蓋印花稅，即俗稱「打釐印」，並向差估署提交《新租出或重訂協議通知書》，故有關部門定必存有資料紀錄，就未能掌握相關租賃數據，實叫人費解。 其實，政府早於2013年將預售樓花期延長，由20個月延至30個月，讓發展商可提早加快將住宅單位推出市場，讓有意置業人士多點選擇，用意與徵收空置稅相近。當局指出，近年平均約有80%的樓盤項目有申請預售樓花，但申請後最終有否真正推出市場銷售、或出租比例是多少呢？當局卻未有進行統計。

空置稅的目的是要鼓勵一手單位盡快推出市場，惟當局有否評估《條例》能達到的成效有多少呢？若然「用得上」空置稅，即意味當刻樓市市况應該不俗，單位可能不消數月已可沽清，假如發展商仍然不積極或「唧牙膏」式賣樓，或有囤積居奇之嫌，政府又會否有相關例證作支持？

筆者想強調一點，既然決定推行一條牽涉廣泛、影響偌大的條例，不單止要深思熟慮，更需要多做準備工夫，掌握充分的數據分析，持強而有力的理據，若單靠主觀願望而缺乏數據、例證作支持，實難以令人信服和取得大多數持份者支持，放諸其他條例亦然。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]