經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：政府未掌清晰數據 一手空置稅擱置合理

【明報專訊】作為立法會議員，我一向強調議員應克盡己任、盡力而為，包括審議條例草案。可惜基於今屆立法會剩餘的議會時間只有不足1個月，在大多數委員同意下，上周二（23日）通過中止審議《2019年差餉（修訂）條例草案》（《條例》），意味醞釀近兩年的一手物業「空置稅」要暫時擱置。不少委員認為條例牽涉甚廣、影響偌大，在當局尚未充分掌握清晰數據、釐清部分爭議前，難以全力支持。

上周《條例》草案委員會會議上，筆者繼續追問有關空置單位的定義、相關的數字，以及訂立條例的準則。正如本人早前撰文指出，極少人會預租樓花單位，故《條例》將出租單位的時間限制定為半年，略為苛刻，與出售單位的一年時限相比，亦不對等。那究竟半年的標準是如何訂定？有否就此進行過市場分析呢？政府回應指未能提供有系統和科學的理據。

醞釀多時 準備不足

其次，就2013至2017年度約4200個未售單位之中，有否曾經出租及其所佔比例為何，若然租出又是否作空置計算呢，政府則回應指未掌握相關單位的租賃數據。然而，一般住宅物業簽訂租約後，必須於簽署後30日內提交予稅務局加蓋印花稅，即俗稱「打釐印」，並向差估署提交《新租出或重訂協議通知書》，故有關部門定必存有資料紀錄，就未能掌握相關租賃數據，實叫人費解。 其實，政府早於2013年將預售樓花期延長，由20個月延至30個月，讓發展商可提早加快將住宅單位推出市場，讓有意置業人士多點選擇，用意與徵收空置稅相近。當局指出，近年平均約有80%的樓盤項目有申請預售樓花，但申請後最終有否真正推出市場銷售、或出租比例是多少呢？當局卻未有進行統計。　　

空置稅的目的是要鼓勵一手單位盡快推出市場，惟當局有否評估《條例》能達到的成效有多少呢？若然「用得上」空置稅，即意味當刻樓市市况應該不俗，單位可能不消數月已可沽清，假如發展商仍然不積極或「唧牙膏」式賣樓，或有囤積居奇之嫌，政府又會否有相關例證作支持？

筆者想強調一點，既然決定推行一條牽涉廣泛、影響偌大的條例，不單止要深思熟慮，更需要多做準備工夫，掌握充分的數據分析，持強而有力的理據，若單靠主觀願望而缺乏數據、例證作支持，實難以令人信服和取得大多數持份者支持，放諸其他條例亦然。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

負油價交收指示欠奉 芝商所：不評論 港券商代持美資產 投資者難索償
負油價交收指示欠奉 芝商所：不評論 港券商代持美資產 投資者難索償
港券商系統不支援負價位交易 投資者低位結算蝕250萬
港券商系統不支援負價位交易 投資者低位結算蝕250萬
業界：可藉證監調解中心與券商協調
業界：可藉證監調解中心與券商協調
6新股今起招股 永泰生物逾1.1萬入場
6新股今起招股 永泰生物逾1.1萬入場
菲金融情報單位 查Ｗirecard當地伙伴
菲金融情報單位 查Ｗirecard當地伙伴
DWS Sean Taylor：美放水利新興市場 超配中國股市
DWS Sean Taylor：美放水利新興市場 超配中國股市
港區國安法下 金融中心地位仍穩
港區國安法下 金融中心地位仍穩
富蘭克林Jonathan Curtis：續看好微軟騰訊阿里
富蘭克林Jonathan Curtis：續看好微軟騰訊阿里
內地電商市場增長快 可兼容阿里京東拚多多
內地電商市場增長快 可兼容阿里京東拚多多
醫藥海普瑞A股有往績 物管弘陽接力炒
醫藥海普瑞A股有往績 物管弘陽接力炒
弘陽90後太子女入局 任副總裁
弘陽90後太子女入局 任副總裁
專家點評．金利豐黃德几：孖展恐蝕息 可現金抽
專家點評．金利豐黃德几：孖展恐蝕息 可現金抽
專家點評．天宸康合潘鐵珊：弘陽較透明 勝海普瑞
專家點評．天宸康合潘鐵珊：弘陽較透明 勝海普瑞
譚仔三哥之子攻台變定居 「香港只是生存 台灣才是生活」
譚仔三哥之子攻台變定居 「香港只是生存 台灣才是生活」
律師：上市公司諮詢增 免觸競爭法
律師：上市公司諮詢增 免觸競爭法
經濟師分析成本效益 助外國判決
經濟師分析成本效益 助外國判決
5月內地工業利潤 逾半年來首回升
5月內地工業利潤 逾半年來首回升
冠忠巴士去年少賺92%
冠忠巴士去年少賺92%
AI代勞抄筆記 視頻提取文字檔
AI代勞抄筆記 視頻提取文字檔
視頻有背景音樂 無法使用
視頻有背景音樂 無法使用
張兆聰：金價反覆向上 可對冲股市
張兆聰：金價反覆向上 可對冲股市
霍家成：善用可扣稅產品報稅
霍家成：善用可扣稅產品報稅
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：海外前景俏 網易購13690
金子：海外前景俏 網易購13690
張兆聰：流動性充裕 眾安破位可追
張兆聰：流動性充裕 眾安破位可追
蔡金強：內房困局：蛇無頭而不行
蔡金強：內房困局：蛇無頭而不行
潘啓才：凱升似想供乾 值得期待
潘啓才：凱升似想供乾 值得期待
陳大為：政府雖大撒錢 債錢機器運行不順
陳大為：政府雖大撒錢 債錢機器運行不順
沈永年：投資大灣區 港人宜用港代理
沈永年：投資大灣區 港人宜用港代理
陸振球：FB遭廣告抵制 可候低吸
陸振球：FB遭廣告抵制 可候低吸
陸振球：國安法與投資巿場的「爛橙理論」
陸振球：國安法與投資巿場的「爛橙理論」
林少陽：今天的投機 他朝或成中流砥柱
林少陽：今天的投機 他朝或成中流砥柱
技術取勝：舜宇升穿三角形頂
技術取勝：舜宇升穿三角形頂
李聲揚：騰訊港交所破頂七大啟示
李聲揚：騰訊港交所破頂七大啟示
潘迪藍：延刺激措施 共和民主黨分歧
潘迪藍：延刺激措施 共和民主黨分歧
蘇沛豐：舜宇料復蘇跑贏同業 突破降軌可追
蘇沛豐：舜宇料復蘇跑贏同業 突破降軌可追
李順威：股票投資者仍選科技股
李順威：股票投資者仍選科技股
劉思明：科技股亢奮 分散投資吼石藥
劉思明：科技股亢奮 分散投資吼石藥
何啟聰：資金博反彈 阿里購22994
何啟聰：資金博反彈 阿里購22994
瑞銀亞洲：大陽燭破位 小米購29781
瑞銀亞洲：大陽燭破位 小米購29781
摩根大通亞洲：醫網股強勢 平醫購26871
摩根大通亞洲：醫網股強勢 平醫購26871
周顯：中芯upside值博率勝騰訊
周顯：中芯upside值博率勝騰訊
何國良：股價來去快 忌孤注一擲
何國良：股價來去快 忌孤注一擲
張佩儀：臨時與一般僱員 可參與不同強積金計劃
張佩儀：臨時與一般僱員 可參與不同強積金計劃
王弼：政客只玩政治 經濟復蘇無期
王弼：政客只玩政治 經濟復蘇無期
曾淵滄：騰訊港交所現新利好條件
曾淵滄：騰訊港交所現新利好條件
湯文亮：因國安法移民 勿「明日話今天」
湯文亮：因國安法移民 勿「明日話今天」
陳永傑：拆息續低企 有利供樓
陳永傑：拆息續低企 有利供樓
廖偉強：樓市料下半年加快反彈
廖偉強：樓市料下半年加快反彈
布少明：供求失衡加劇 宜提速覓地
布少明：供求失衡加劇 宜提速覓地
李志成：資金湧市場 低息撐樓市
李志成：資金湧市場 低息撐樓市
盧楚仁：加國四面受敵 加元四面楚歌
盧楚仁：加國四面受敵 加元四面楚歌
今季新盤銷4290伙 4季度新高 新地賣1100伙成賣樓王 長實會德豐隨後
今季新盤銷4290伙 4季度新高 新地賣1100伙成賣樓王 長實會德豐隨後
話你知：成交價收票同勝上季
話你知：成交價收票同勝上季
KOKO HILLS傳獲批預售 或成下季頭炮
KOKO HILLS傳獲批預售 或成下季頭炮
陽光房產留最多20億掃工商物業
陽光房產留最多20億掃工商物業
新盤向隅客920萬購首都3房 略高於市價
新盤向隅客920萬購首都3房 略高於市價
上月九龍甲廈逾11%空置
上月九龍甲廈逾11%空置
Q房網珠海強化網上買賣
Q房網珠海強化網上買賣
OMA by the Sea 大開放式闊落舒適
OMA by the Sea 大開放式闊落舒適
麗港城成交穩 實呎守1.4萬
麗港城成交穩 實呎守1.4萬
社交距離放寬 零售房託看俏
社交距離放寬 零售房託看俏