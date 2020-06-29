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陳大為 世界為觀

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陳大為：政府雖大撒錢 債錢機器運行不順

【明報專訊】為何會想到「消費就是工作」這等怪論？現時的問題，在於錢是泵了，但是錢卻不是用在消費和工商業的投資，而是不是留在銀行戶口內「齋坐」？（反映在儲蓄率大增），根據美國的CNBC引用數據公司Envestnet Yodlee的調查研究顯示，當收到政府的派錢後，美國各trading platforms的買賣流量同比大增了50%至90%，而且收入愈低，trading的增長率就愈高。換言之，錢是派了，但是錢流入去炒賣美股和其他工具，而非預期的「報復性消費」。

救濟好過搵工 寧投資儲錢不消費

與此同時，須知道，美國銀行體系的「玩法」：美國政府發債，通過聯儲局及19家負責包銷的一級莊家賣給市場。當中，有相當的一部分（通常是30%至70%）由美國各大退休及醫療基金（主要）和外國央行（次要）買入作長期持有。這部分可視為讓市民及美元圈各政府「投資到美國未來」，也是信用的基礎之一。剩餘的部分，先由19家一級莊家承盤，然後再由聯儲局按政策需要，用比市價或更高或更低的價格跟一級莊家全數買回。如果更高的價錢，變相注資入銀行系統；相反則是抽走。

而銀行得到這筆資本自然會想辦法生利。如果環境好，風險回報高，就會較進取的貸出，以賺更高息差；相反，若然環境差，就投資到有固定回報的保守證券，賺取「可恥的利息」，但總好過太進取而遭清袋。了解錢的去向，就知道現時聯儲局和聯邦政府的政策的問題所在。

自金本位廢除後，一直以來，高的長短債息差和更多的錢流入貸款資產是正相關，而更多的貸款意味更多的工商、消費和房屋貸款，也意味更低的失業率，和更多的退休金供款，也意味更佳的信用基礎。相反則是更多銀行和金融機構去支撐信用，工商業和市民則因買賣兩閒和高失業而無力支撐，而同時亦是低息環境以助銀行和金融機構自己支撐自己過關。不過，一般在這種狀態下，會出現通縮，如此亦可令資產價格重設至「極抵玩」的情况，有利企業重新投資擴張，乃至更多新公司成立，兩者均可改善就業，繼而促進消費。

疫下加速無人化 失業率惡化

問題係：現時政府派錢，銀行和金融機構當然不會笨到此時去貸款。另一方面，當laymen發覺失業帶來的「稅後收入」（失業救濟），加上這些一筆過的「橫財」，以及一大堆的債務寬免後，卻高過原本的收入，就會有以下的行為：一、先不去找工作；二、想着怎樣把橫財再滾大；三、餘下還是多儲一點錢。結果都去不到消費，但資產價格卻拉高了。

後果很明顯：企業難做長期擴張，消費難長期轉旺。更要命的是疫情下要求減少社交接觸，某程度觸發市場加速無人化。也就是說會讓更多人失業。至少新行業職位空缺遠無法應付舊經濟減少的人手。而如果失業人還能通過選票發揮影響，一再延長便宜錢和各種供款寬免呢？那麼如何讓各退休金和醫保金有新錢來源，去支撐政府的債務，去持續泵錢到各處？就算半年後不再延長，既沒有錢可供炒賣當收入，又要繼續各種供款，何來錢去大舉消費？也就是說，錢都用來自支信用而非創造經濟活動。塘水滾塘魚遲早帶來更深的衰退和金融危機。

但如果單純是坐收最低國民收入的話，一方面政府效率低下，另一方面坐收的怎麼用錢，以及如何貢獻入社會，都無法影響，亦未必能帶來更多的social goodness。當然也會令這些人跟社會的關係減弱甚至斷絕，不利社會穩定。如果嫌「消費當工作」太極端，那麼能否以各種non-monetized的活動來換取一定的「收入」？定係美國政府要出New Deal 2.0去應付？無論何者，以至維持現狀，只要再沒有free cheque直接存入各老散戶口，這些有限的一次性資金流最終乾塘，屆時被炒高的資產價格就要大調整了。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

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