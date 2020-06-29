潘啓才：凱升似想供乾 值得期待

周焯華重金買來 應有後着

如果再翻查歷史，其實凱升於2013年獲新濠（0200）主席何猷龍入股，成為主要股東，並赴俄羅斯開賭場，轉型為博彩股。

但何猷龍於2017年12月全數出售手上的凱升股份予郭人豪，並退任凱升主席及非執行董事。

當周焯華在去年4月花掉7億多元入主凱升後，為了加速業務發展，在3個月後，馬上按每股1.01元，配售了3億股新股，佔經擴大後已發行股本約16.63%，淨籌2.97億元，用於進一步發展在俄羅斯綜合娛樂區的酒店及博彩業務。

料似翻炒太陽城上次供股

當然周生用重金買回來的凱升不會就此停下來，為了顯示他的雄心壯志，他再度出招，於今年6月2號，出了一份通告，董事會建議以二供三方式，供股價為0.6元，扣除開支後，集資約16.23億元。

這次供股有兩點需要留意：第一，作為大股東的太陽城及其相關人士，根據不可撤銷承諾，已承諾參與供股，此外，周生旗下的公司也承諾出任包銷商，包銷所有不獲股東認講的供股股票，如果參考公司近期股價走勢，無論在公告供股的前後，股價基本上維持在0.58至0.59元之間，這種格局，根據過往經驗，周生擺到明想借這次供股，把凱升供乾，才去做世界，有點翻炒太陽城上次供股的經驗。

對於我們，搵到一隻快要被供乾的股票，當然是一件好事，而更重要一點，在現今唔算好的市况，有能力供乾一隻股票，在在顯示大股東周生實力雄厚，因為這次供股，如果想供乾，唔想小股東參與供股，周生要自己出資近16億港元。

既然周生有此雄厚實力，我們對供股完成後的股價走勢，當然會有所期望。

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[潘啓才 通天財技]