蔡金強：內房困局：蛇無頭而不行

環球股市歌舞昇平了兩三個月，美國納斯達克甚至創了新高，香港也很多新經濟股票創了新高。可舊經濟股斯人獨憔悴，銀行、保險、地產、原材料、澳門賭業、交通、汽車這些板塊通通乏人問津，錢全部流到新經濟那邊去，哪怕虧損，哪怕鬼扯，背後事實上是對經濟前景的極度沒信心，覺得這些舊經濟公司的估值毫無可能維持。

投資要「趁勢」 孤芳自賞只宜小注

事實上，這是很搞鬼的，如果明年經濟崩盤，汽車、房子就沒人買？難道李寧（2331）的衣服，兩千一瓶的茅台，淘寶/京東（9618）這些線上零售商，還有那些燒錢維生的醫藥股就能活得好好嗎？小金人說這些，不是想辯駁，市場的東西沒什麼好反駁的，現在的我不也一樣傾注主要心神在這些新經濟板塊上嗎？資本市場來說，「趁勢」還是核心功力，孤芳自賞只適宜中小注碼。

小金人以前是地產板塊研究出身，如要在價值板塊留一奇兵，我還是會選內房。內房素來beta極高，兩三年一個大行情，2016、2017是十年一遇大行情，當時不少內房漲了三四倍，最耀眼的當屬融創（1918）、恒大（3333）、碧桂園（2007）。

內房股奇兵特徵仍在

2018、2019尚有新城（1030）、奧園（3883）、時代（1233）、龍光（3380）這些燦爛奪目的新星，倍漲者也有一些。進入2020年，全球亂了套，美國全面圍剿中國，加上全球新冠疫情，股市deep-v形狀暴跌暴漲，圍堵傳統價值板塊乏人問津。

今年以來內房最耀眼的也就金地商置（0535）、建發（1908）、世茂（0813）、合景（1813）這些，要不就是前者的均好型新星，要不就是後者的物管分拆。其他公司股價通通疲不可興，管你是中海（0688）、潤地（1109）、萬科（2202），還是恒大、融創、碧桂園……市場通通沒興趣。小金人已經說了，投資者在市場面前無法逆勢而行，所以能做的只能是「中小注」孤獨的留守。如果你真對基本面有信心，對這家公司的銷售增長，盈利增長，財務狀况，分紅有把握，而這家公司現有估值只是三四倍市盈率，7至8厘分紅率，那就當一隻奇兵吧！孤獨的留守吧！應該會有驚喜的。大部隊還是得趁勢！

市場喜新厭舊今年特別嚴重

投資內房的朋友不少很沮喪，他們不明白，新舊經濟冰火兩重天也不是今年的事，為何今年特別嚴重，內房整體這麼疲不可興。很多人覺得是政策，絕對鬼扯，別說政府不放鬆等等，放什麼鬆，房地產是國內現有少數還能掙錢的行業，別說龍頭一年掙兩三百億人民幣，中大型的一年三五十億也比比皆是，這在國內的企業絕對是天文數字。所以，政策總體是不會緊，也不會鬆，大體平穩，資金面略好。別分析那些漫天遍地的各種所謂政策，很容易精神錯亂。銷售增長和盈利增速今年也不算差，上市房企今年應該還能有個單位數的增長，不錯啦！今年疫情下這種增速挺光榮了。那為啥內房股價不漲了？小金人覺得一個是市場喜新厭舊，喜歡新經濟厭惡舊經濟，導致板塊沒有增量資金，這不是一天兩天的事了；今年特殊情况是內房板塊沒有帶頭大哥，沒有龍頭帶隊，俗話說，蛇無頭而不行，沒有帶頭表現，能吸引市場主力資金的龍頭股，內房很容易一潭死水，今年就是這樣。

世茂合景金地商置難帶起行業

今年以來，內房傳統龍頭：萬科、中海、潤地，還是新興龍頭：恒大、融創、碧桂園等，除了龍湖（0960）還有點力以外，其他全線熄火，連新城也熄火。帶隊的任務落到世茂、合景、金地商置、建發這些身上，這不是為難了它們嗎？除了世茂個頭和市值較大，其他幾個都是內房中小型股。這種情况下，這些股票的好表現不足以吸引新的資金進入內房板塊，這才是內房最大的問題。

那在這些新舊龍頭裏，為何熄火呢？首先，內房的帶頭大哥不好當，內房不是當時得令的板塊，相反還有點道德原罪，很容易被政府不待見，尤其民企，這種情况下，傳統龍頭中可以預見會以沉悶姿態示人的，有萬科、碧桂園，甚至中海，也就是一年5%至10%盈利增速，而且口氣很保守，當然5%至10%在現在事實上也是不錯的，可投資者覺得不夠喉。恒大玩的是格局，不存在分析可言。碰巧今年融創也在休整，也就是快速幾年增長後的休息，所以很安靜，而華潤置地也因為管理層大量換血，加上銷售引導偏保守而力有不逮去lead整個板塊。龍湖一直是優等生，可流動性不足，而且估值有不少溢價。

融創潤地分拆物管 年底料再熱鬧起來

小金人覺得內房家裏無大人，小孩一團亂的局面在年底或者明年頭會有較大改善。首先，融創和華潤置地應該能回歸，兩者在休整過後，應該能重拾較強的銷售增速，而且兩者年底都有物管分拆，都相當龐大，市值應該都在三四百億港元。而且估值實在是匪夷所思的便宜。如果兩者能回歸，配合仍獨立支撐的龍湖，那就能形成新的合力。再加上一直很優秀的旭輝（0884）、龍光、時代、奧園、世茂、合景這些，板塊就會耀眼起來。

所以內房今年以來的疲不可興並不是什麼政策不政策、催化劑、驚喜啥的。正常板塊，你每天要驚喜，要催化劑，驚什麼喜？三四倍2020市盈率能再有什麼大催化劑？說預期就更傷感情了，誰有什麼預期？不是已經沒有太多人關注了嘛？還預什麼期？老實說，內房現在是家裏沒大人，小孩亂成一鍋粥，自然也就沒人待見！等等吧，大人快回來了!

（作者基金持有融創、金地商置、時代中國等內房）

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]