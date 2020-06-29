經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：內房困局：蛇無頭而不行

【明報專訊】過去一個來月，寫了很多集關於政治的話題，小金人自己都有點厭，本來今天想聊聊中國北斗衛星導航系統與美國GPS競爭，或者海外鬼扯三峽大壩危險（美國胡佛大壩衛星圖像其實更為傾斜，大壩、道路、橋樑例牌歪曲，這是衛星視像曲線慣常，所謂長江世紀洪水的流量只有1998年大洪水時的一半都沒有）。算了，今天不想說這些沉重的話題，世間最不能直視的唯陽光和人心，今天重回投資話題。

環球股市歌舞昇平了兩三個月，美國納斯達克甚至創了新高，香港也很多新經濟股票創了新高。可舊經濟股斯人獨憔悴，銀行、保險、地產、原材料、澳門賭業、交通、汽車這些板塊通通乏人問津，錢全部流到新經濟那邊去，哪怕虧損，哪怕鬼扯，背後事實上是對經濟前景的極度沒信心，覺得這些舊經濟公司的估值毫無可能維持。

投資要「趁勢」 孤芳自賞只宜小注

事實上，這是很搞鬼的，如果明年經濟崩盤，汽車、房子就沒人買？難道李寧（2331）的衣服，兩千一瓶的茅台，淘寶/京東（9618）這些線上零售商，還有那些燒錢維生的醫藥股就能活得好好嗎？小金人說這些，不是想辯駁，市場的東西沒什麼好反駁的，現在的我不也一樣傾注主要心神在這些新經濟板塊上嗎？資本市場來說，「趁勢」還是核心功力，孤芳自賞只適宜中小注碼。

小金人以前是地產板塊研究出身，如要在價值板塊留一奇兵，我還是會選內房。內房素來beta極高，兩三年一個大行情，2016、2017是十年一遇大行情，當時不少內房漲了三四倍，最耀眼的當屬融創（1918）、恒大（3333）、碧桂園（2007）。

內房股奇兵特徵仍在

2018、2019尚有新城（1030）、奧園（3883）、時代（1233）、龍光（3380）這些燦爛奪目的新星，倍漲者也有一些。進入2020年，全球亂了套，美國全面圍剿中國，加上全球新冠疫情，股市deep-v形狀暴跌暴漲，圍堵傳統價值板塊乏人問津。

今年以來內房最耀眼的也就金地商置（0535）、建發（1908）、世茂（0813）、合景（1813）這些，要不就是前者的均好型新星，要不就是後者的物管分拆。其他公司股價通通疲不可興，管你是中海（0688）、潤地（1109）、萬科（2202），還是恒大、融創、碧桂園……市場通通沒興趣。小金人已經說了，投資者在市場面前無法逆勢而行，所以能做的只能是「中小注」孤獨的留守。如果你真對基本面有信心，對這家公司的銷售增長，盈利增長，財務狀况，分紅有把握，而這家公司現有估值只是三四倍市盈率，7至8厘分紅率，那就當一隻奇兵吧！孤獨的留守吧！應該會有驚喜的。大部隊還是得趁勢！

市場喜新厭舊今年特別嚴重

投資內房的朋友不少很沮喪，他們不明白，新舊經濟冰火兩重天也不是今年的事，為何今年特別嚴重，內房整體這麼疲不可興。很多人覺得是政策，絕對鬼扯，別說政府不放鬆等等，放什麼鬆，房地產是國內現有少數還能掙錢的行業，別說龍頭一年掙兩三百億人民幣，中大型的一年三五十億也比比皆是，這在國內的企業絕對是天文數字。所以，政策總體是不會緊，也不會鬆，大體平穩，資金面略好。別分析那些漫天遍地的各種所謂政策，很容易精神錯亂。銷售增長和盈利增速今年也不算差，上市房企今年應該還能有個單位數的增長，不錯啦！今年疫情下這種增速挺光榮了。那為啥內房股價不漲了？小金人覺得一個是市場喜新厭舊，喜歡新經濟厭惡舊經濟，導致板塊沒有增量資金，這不是一天兩天的事了；今年特殊情况是內房板塊沒有帶頭大哥，沒有龍頭帶隊，俗話說，蛇無頭而不行，沒有帶頭表現，能吸引市場主力資金的龍頭股，內房很容易一潭死水，今年就是這樣。

世茂合景金地商置難帶起行業

今年以來，內房傳統龍頭：萬科、中海、潤地，還是新興龍頭：恒大、融創、碧桂園等，除了龍湖（0960）還有點力以外，其他全線熄火，連新城也熄火。帶隊的任務落到世茂、合景、金地商置、建發這些身上，這不是為難了它們嗎？除了世茂個頭和市值較大，其他幾個都是內房中小型股。這種情况下，這些股票的好表現不足以吸引新的資金進入內房板塊，這才是內房最大的問題。

那在這些新舊龍頭裏，為何熄火呢？首先，內房的帶頭大哥不好當，內房不是當時得令的板塊，相反還有點道德原罪，很容易被政府不待見，尤其民企，這種情况下，傳統龍頭中可以預見會以沉悶姿態示人的，有萬科、碧桂園，甚至中海，也就是一年5%至10%盈利增速，而且口氣很保守，當然5%至10%在現在事實上也是不錯的，可投資者覺得不夠喉。恒大玩的是格局，不存在分析可言。碰巧今年融創也在休整，也就是快速幾年增長後的休息，所以很安靜，而華潤置地也因為管理層大量換血，加上銷售引導偏保守而力有不逮去lead整個板塊。龍湖一直是優等生，可流動性不足，而且估值有不少溢價。

融創潤地分拆物管 年底料再熱鬧起來

小金人覺得內房家裏無大人，小孩一團亂的局面在年底或者明年頭會有較大改善。首先，融創和華潤置地應該能回歸，兩者在休整過後，應該能重拾較強的銷售增速，而且兩者年底都有物管分拆，都相當龐大，市值應該都在三四百億港元。而且估值實在是匪夷所思的便宜。如果兩者能回歸，配合仍獨立支撐的龍湖，那就能形成新的合力。再加上一直很優秀的旭輝（0884）、龍光、時代、奧園、世茂、合景這些，板塊就會耀眼起來。

所以內房今年以來的疲不可興並不是什麼政策不政策、催化劑、驚喜啥的。正常板塊，你每天要驚喜，要催化劑，驚什麼喜？三四倍2020市盈率能再有什麼大催化劑？說預期就更傷感情了，誰有什麼預期？不是已經沒有太多人關注了嘛？還預什麼期？老實說，內房現在是家裏沒大人，小孩亂成一鍋粥，自然也就沒人待見！等等吧，大人快回來了!

（作者基金持有融創、金地商置、時代中國等內房）

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

上 / 下一篇新聞

負油價交收指示欠奉 芝商所：不評論 港券商代持美資產 投資者難索償
負油價交收指示欠奉 芝商所：不評論 港券商代持美資產 投資者難索償
港券商系統不支援負價位交易 投資者低位結算蝕250萬
港券商系統不支援負價位交易 投資者低位結算蝕250萬
業界：可藉證監調解中心與券商協調
業界：可藉證監調解中心與券商協調
6新股今起招股 永泰生物逾1.1萬入場
6新股今起招股 永泰生物逾1.1萬入場
菲金融情報單位 查Ｗirecard當地伙伴
菲金融情報單位 查Ｗirecard當地伙伴
DWS Sean Taylor：美放水利新興市場 超配中國股市
DWS Sean Taylor：美放水利新興市場 超配中國股市
港區國安法下 金融中心地位仍穩
港區國安法下 金融中心地位仍穩
富蘭克林Jonathan Curtis：續看好微軟騰訊阿里
富蘭克林Jonathan Curtis：續看好微軟騰訊阿里
內地電商市場增長快 可兼容阿里京東拚多多
內地電商市場增長快 可兼容阿里京東拚多多
醫藥海普瑞A股有往績 物管弘陽接力炒
醫藥海普瑞A股有往績 物管弘陽接力炒
弘陽90後太子女入局 任副總裁
弘陽90後太子女入局 任副總裁
專家點評．金利豐黃德几：孖展恐蝕息 可現金抽
專家點評．金利豐黃德几：孖展恐蝕息 可現金抽
專家點評．天宸康合潘鐵珊：弘陽較透明 勝海普瑞
專家點評．天宸康合潘鐵珊：弘陽較透明 勝海普瑞
譚仔三哥之子攻台變定居 「香港只是生存 台灣才是生活」
譚仔三哥之子攻台變定居 「香港只是生存 台灣才是生活」
律師：上市公司諮詢增 免觸競爭法
律師：上市公司諮詢增 免觸競爭法
經濟師分析成本效益 助外國判決
經濟師分析成本效益 助外國判決
5月內地工業利潤 逾半年來首回升
5月內地工業利潤 逾半年來首回升
冠忠巴士去年少賺92%
冠忠巴士去年少賺92%
AI代勞抄筆記 視頻提取文字檔
AI代勞抄筆記 視頻提取文字檔
視頻有背景音樂 無法使用
視頻有背景音樂 無法使用
張兆聰：金價反覆向上 可對冲股市
張兆聰：金價反覆向上 可對冲股市
霍家成：善用可扣稅產品報稅
霍家成：善用可扣稅產品報稅
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：海外前景俏 網易購13690
金子：海外前景俏 網易購13690
張兆聰：流動性充裕 眾安破位可追
張兆聰：流動性充裕 眾安破位可追
潘啓才：凱升似想供乾 值得期待
潘啓才：凱升似想供乾 值得期待
陳大為：政府雖大撒錢 債錢機器運行不順
陳大為：政府雖大撒錢 債錢機器運行不順
謝偉銓：政府未掌清晰數據 一手空置稅擱置合理
謝偉銓：政府未掌清晰數據 一手空置稅擱置合理
沈永年：投資大灣區 港人宜用港代理
沈永年：投資大灣區 港人宜用港代理
陸振球：FB遭廣告抵制 可候低吸
陸振球：FB遭廣告抵制 可候低吸
陸振球：國安法與投資巿場的「爛橙理論」
陸振球：國安法與投資巿場的「爛橙理論」
林少陽：今天的投機 他朝或成中流砥柱
林少陽：今天的投機 他朝或成中流砥柱
技術取勝：舜宇升穿三角形頂
技術取勝：舜宇升穿三角形頂
李聲揚：騰訊港交所破頂七大啟示
李聲揚：騰訊港交所破頂七大啟示
潘迪藍：延刺激措施 共和民主黨分歧
潘迪藍：延刺激措施 共和民主黨分歧
蘇沛豐：舜宇料復蘇跑贏同業 突破降軌可追
蘇沛豐：舜宇料復蘇跑贏同業 突破降軌可追
李順威：股票投資者仍選科技股
李順威：股票投資者仍選科技股
劉思明：科技股亢奮 分散投資吼石藥
劉思明：科技股亢奮 分散投資吼石藥
何啟聰：資金博反彈 阿里購22994
何啟聰：資金博反彈 阿里購22994
瑞銀亞洲：大陽燭破位 小米購29781
瑞銀亞洲：大陽燭破位 小米購29781
摩根大通亞洲：醫網股強勢 平醫購26871
摩根大通亞洲：醫網股強勢 平醫購26871
周顯：中芯upside值博率勝騰訊
周顯：中芯upside值博率勝騰訊
何國良：股價來去快 忌孤注一擲
何國良：股價來去快 忌孤注一擲
張佩儀：臨時與一般僱員 可參與不同強積金計劃
張佩儀：臨時與一般僱員 可參與不同強積金計劃
王弼：政客只玩政治 經濟復蘇無期
王弼：政客只玩政治 經濟復蘇無期
曾淵滄：騰訊港交所現新利好條件
曾淵滄：騰訊港交所現新利好條件
湯文亮：因國安法移民 勿「明日話今天」
湯文亮：因國安法移民 勿「明日話今天」
陳永傑：拆息續低企 有利供樓
陳永傑：拆息續低企 有利供樓
廖偉強：樓市料下半年加快反彈
廖偉強：樓市料下半年加快反彈
布少明：供求失衡加劇 宜提速覓地
布少明：供求失衡加劇 宜提速覓地
李志成：資金湧市場 低息撐樓市
李志成：資金湧市場 低息撐樓市
盧楚仁：加國四面受敵 加元四面楚歌
盧楚仁：加國四面受敵 加元四面楚歌
今季新盤銷4290伙 4季度新高 新地賣1100伙成賣樓王 長實會德豐隨後
今季新盤銷4290伙 4季度新高 新地賣1100伙成賣樓王 長實會德豐隨後
話你知：成交價收票同勝上季
話你知：成交價收票同勝上季
KOKO HILLS傳獲批預售 或成下季頭炮
KOKO HILLS傳獲批預售 或成下季頭炮
陽光房產留最多20億掃工商物業
陽光房產留最多20億掃工商物業
新盤向隅客920萬購首都3房 略高於市價
新盤向隅客920萬購首都3房 略高於市價
上月九龍甲廈逾11%空置
上月九龍甲廈逾11%空置
Q房網珠海強化網上買賣
Q房網珠海強化網上買賣
OMA by the Sea 大開放式闊落舒適
OMA by the Sea 大開放式闊落舒適
麗港城成交穩 實呎守1.4萬
麗港城成交穩 實呎守1.4萬
社交距離放寬 零售房託看俏
社交距離放寬 零售房託看俏