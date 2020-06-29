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2020年6月29日星期一
環球數據前瞻
負油價交收指示欠奉 芝商所：不評論 港券商代持美資產 投資者難索償
港券商系統不支援負價位交易 投資者低位結算蝕250萬
業界：可藉證監調解中心與券商協調
6新股今起招股 永泰生物逾1.1萬入場
菲金融情報單位 查Ｗirecard當地伙伴
DWS Sean Taylor：美放水利新興市場 超配中國股市
港區國安法下 金融中心地位仍穩
富蘭克林Jonathan Curtis：續看好微軟騰訊阿里
內地電商市場增長快 可兼容阿里京東拚多多
醫藥海普瑞A股有往績 物管弘陽接力炒
弘陽90後太子女入局 任副總裁
專家點評．金利豐黃德几：孖展恐蝕息 可現金抽
專家點評．天宸康合潘鐵珊：弘陽較透明 勝海普瑞
譚仔三哥之子攻台變定居 「香港只是生存 台灣才是生活」
律師：上市公司諮詢增 免觸競爭法
經濟師分析成本效益 助外國判決
5月內地工業利潤 逾半年來首回升
冠忠巴士去年少賺92%
AI代勞抄筆記 視頻提取文字檔
視頻有背景音樂 無法使用
張兆聰：金價反覆向上 可對冲股市
霍家成：善用可扣稅產品報稅
環球數據前瞻
金子：海外前景俏 網易購13690
張兆聰：流動性充裕 眾安破位可追
蔡金強：內房困局：蛇無頭而不行
潘啓才：凱升似想供乾 值得期待
陳大為：政府雖大撒錢 債錢機器運行不順
謝偉銓：政府未掌清晰數據 一手空置稅擱置合理
沈永年：投資大灣區 港人宜用港代理
陸振球：FB遭廣告抵制 可候低吸
陸振球：國安法與投資巿場的「爛橙理論」
林少陽：今天的投機 他朝或成中流砥柱
技術取勝：舜宇升穿三角形頂
李聲揚：騰訊港交所破頂七大啟示
潘迪藍：延刺激措施 共和民主黨分歧
蘇沛豐：舜宇料復蘇跑贏同業 突破降軌可追
李順威：股票投資者仍選科技股
劉思明：科技股亢奮 分散投資吼石藥
何啟聰：資金博反彈 阿里購22994
瑞銀亞洲：大陽燭破位 小米購29781
摩根大通亞洲：醫網股強勢 平醫購26871
周顯：中芯upside值博率勝騰訊
何國良：股價來去快 忌孤注一擲
張佩儀：臨時與一般僱員 可參與不同強積金計劃
王弼：政客只玩政治 經濟復蘇無期
曾淵滄：騰訊港交所現新利好條件
湯文亮：因國安法移民 勿「明日話今天」
陳永傑：拆息續低企 有利供樓
廖偉強：樓市料下半年加快反彈
布少明：供求失衡加劇 宜提速覓地
李志成：資金湧市場 低息撐樓市
盧楚仁：加國四面受敵 加元四面楚歌
今季新盤銷4290伙 4季度新高 新地賣1100伙成賣樓王 長實會德豐隨後
話你知：成交價收票同勝上季
KOKO HILLS傳獲批預售 或成下季頭炮
陽光房產留最多20億掃工商物業
新盤向隅客920萬購首都3房 略高於市價
上月九龍甲廈逾11%空置
Q房網珠海強化網上買賣
OMA by the Sea 大開放式闊落舒適
麗港城成交穩 實呎守1.4萬
社交距離放寬 零售房託看俏
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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負油價交收指示欠奉 芝商所：不評論 港券商代持美資產 投資者難索償
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陸振球：國安法與投資巿場的「爛橙理論」
林少陽：今天的投機 他朝或成中流砥柱
技術取勝：舜宇升穿三角形頂
李聲揚：騰訊港交所破頂七大啟示
潘迪藍：延刺激措施 共和民主黨分歧
蘇沛豐：舜宇料復蘇跑贏同業 突破降軌可追
李順威：股票投資者仍選科技股
劉思明：科技股亢奮 分散投資吼石藥
何啟聰：資金博反彈 阿里購22994
瑞銀亞洲：大陽燭破位 小米購29781
摩根大通亞洲：醫網股強勢 平醫購26871
周顯：中芯upside值博率勝騰訊
何國良：股價來去快 忌孤注一擲
張佩儀：臨時與一般僱員 可參與不同強積金計劃
王弼：政客只玩政治 經濟復蘇無期
曾淵滄：騰訊港交所現新利好條件
湯文亮：因國安法移民 勿「明日話今天」
陳永傑：拆息續低企 有利供樓
廖偉強：樓市料下半年加快反彈
布少明：供求失衡加劇 宜提速覓地
李志成：資金湧市場 低息撐樓市
盧楚仁：加國四面受敵 加元四面楚歌
今季新盤銷4290伙 4季度新高 新地賣1100伙成賣樓王 長實會德豐隨後
話你知：成交價收票同勝上季
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