霍家成：善用可扣稅產品報稅

供樓利息年扣稅額度最高為10萬元，年期為20個課稅年度，且毋須為連續的課稅年度。由於利息佔每月還款佔比會隨本金遞減而下降，故此愈早申請供樓利息扣減便愈划算。與以往一樣，以僱員身分作出的強制供款亦可扣稅，以Kenny月入約4萬元計，僱員強積金供款每月為1500元，達到每年可扣減上限為1.8萬元。

此外，Kenny早前投保VHIS及QDAP，兩款產品的均可扣稅，前者每張保單的上限為8000元，而後者的扣稅額以強積金可扣稅自願供款（TVC）合併計算，共為6萬元。

疫情下減持銀行股 投資醫療股

一般而言，潛在醫療開支及退休儲備應隨年歲而上升，伴隨經濟能力改善，更有條件收窄「保障缺口」。Kenny初投身職場時已購買一份傳統醫療保險，每項索償均設上限，不足夠應付潛在龐大醫療開支。考慮到香港醫療通脹年年遞增，他因而轉為投保可扣稅自願醫保高端醫療計劃，每年保障限額500萬元，由於設有不同的墊底費，現時每月保費大約408元（以2.5萬元自付費計算），屆57歲後，保費才會顯著增加至每月超過1000元（實際保費視乎每年保費調整而定）。

另外，筆者建議他加購一份終生危疾保險。舉例而言，市場上有危疾保險可提供多重賠償。以100萬元保額計，首年保費2.7萬元，供款期為25年，總供款為68.7萬元。一般來說，危疾保障亦可作為理財規劃的一種工具，故不建議貿然退保。投資方面，Kenny大部分投資銀行股及公用股。然而，下半年全球疫情風險仍未減退，近日中美似再爆發第二波疫情，對全球經濟影響不容忽視，銀行作為百業之母，勢必受影響。筆者建議減持銀行股，轉投電訊股，或具投資概念的醫療股。

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康宏理財服務有限公司聯席董事

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