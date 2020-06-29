張兆聰：金價反覆向上 可對冲股市

晶片是一個統稱，不同廠商會主攻不同類型的晶片部件。說起手機領部件，多數人都會想起手機鏡頭、聲學部件等，但其實手機鏡頭組只是整個鏡頭的一部分，其他部分包括保護膜、對焦馬達、紅外濾光片、影像感測器（CIS）、PCB板等物理部件組成，當中CIS才是攝影鏡頭模組的核心器件。以價值計，在整個鏡頭模組佔比達到52%，背後原因可能是涉及專利和技術問題，價值較高。

舜宇（2382）多年來的賣點是手機鏡頭數量增加，而鏡頭能成為影像，過程是光線通過鏡頭之後在CIS上成像，CIS將光信號轉換成電信號，故鏡頭數量增加，CIS數量亦相應增加。前鏡頭搭載3D感測功能就需要2至3顆CIS元件，3鏡頭時代加上增加ToF功能，CIS數量更至少要有4顆。

韋爾收購豪威作價153億元，一年後的今天，韋爾當前市值達1780億元，升值了10倍，可見韋爾的估值有多高。坦白說，以傳統的市盈率、甚至市盈增長率來看，韋爾其實未必吸引。

高估值高風險 就是新常態

但全球股市，尤其是內地股市，市場資金實在太多太多，但可以投資的、具前景的股份又太少太少，結果熱門板塊都是天文數字的估值。高估值當然高風險，但這個就是新常態，在全球央行大舉收緊貨幣政策前，你無法期望半導體、軟件、雲計算、遙距工作、互聯網醫療以至傳統科技巨頭的估值會顯著下降。大家都別無選擇，只能硬着頭皮買入。上述股份投資價值未必高，但卻是捕捉央行寬鬆政策的好工具。

金價在1700美元整固多時後，上周終於向上突破。但很奇怪，破位走勢醞釀多時，但到真的升破1765美元後，金價走勢卻很平靜，既沒有出現破位、止蝕盤引發拉升後的大漲，也沒有出現反高潮的假突破，升破後就在1780美元水平橫行，稍稍回落後，到周五先跌後回升，仍然未能攻破1800美元。

疫情第二波 有利金價表現

從周五的表現來看，美股大跌、油價跌而金價升，市場邏輯是疫情第二波會引發新更大的貨幣和財政刺激，有利金價表現。

當前沒有多少投資者會做淡黃金，可能好倉亦不少，無論破位與否，金價升勢就是反覆向上，暫時會是一個對沖股市風險的選擇。

[張兆聰 穩增長百萬倉]