5月內地工業利潤 逾半年來首回升

成本按月減少 紓企業壓力

國家統計局工業司高級統計師朱虹認為，5月份隨着復工復產加速，生產經營秩序逐步恢復，工業企業效益狀况持續改善，當月利潤增速實現由負轉正，不過認今年首5個月累計利潤按年急跌19.3%，降幅依然較大。月內工業生產者出廠價格按年下降3.7%，跌幅比4月份擴大0.6個百分點；單月工業生產者購進價格按年減5%，反映工業品購進價格回落幅度明顯超過出廠價格回落幅度，有利於增加企業盈利空間。不過朱虹指，疫情影響下市場需求依然偏弱，利潤回升的持續性需進一步觀察。

另外，5月規模以上工業企業營業收入利潤率達6.82%，按年升0.29個百分點，比4月提高1.15個百分點；月內規模以上工業企業產成品存貨增速較4月時回落1.6個百分點；產成品存貨周轉天數為20.9天，比4月減少0.8天，反映企業效益狀況繼續改善，使工業產成品庫存壓力緩解。