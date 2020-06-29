經濟師分析成本效益 助外國判決

彭詩靈指出，該行在香港處理的其中3宗反競爭案例，均與裝修行業有關，並旁及資訊科技行業。她又稱，競爭事務委員會由2015年底起，累計收到約4000宗投訴，很多均與投標活動相關，雖然相比外國案件規模較細，卻足以令香港業界引以為鑑。根據在港的罰則，若判案成立，可以在港經營的每年度營業額一成作為罰款，最多可判罰3年，甚至撤銷董事資格。不過比起在外國，私人可以直接發起追究行動而言，在港受反競爭行為影響的個人，只能待競委會或審裁處裁決後才作民事訴訟追討。

外國可私人入稟追究

在大公司方面，彭詩靈稱，要判定油公司或超市是否一定犯法，取決於該等企業有否影響市場及傷害消費者，以及是否控制了該市場而定。她亦指出，中資公司基於內地施罰厲害，並早於2007至2008年陸續立了案例，因此遵守《競爭條例》的意識很高，動輒尋求法律意見。作為處理競爭事務的經濟師，她們會作評估及幫助客戶確定在競爭中的商業關係脈絡，減低風險。無論如何，香港緊隨確立《競爭條例》後，朱敏慧認為，已出現微妙的改變，當中金行及銀行改變報價不再如過往般只有一個利率水平或金價報價，智能手機銷售商亦出現不同店家不同報價，各行業都正朝向好的方向發展。