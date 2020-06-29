經濟

律師：上市公司諮詢增 免觸競爭法

【明報專訊】香港自2015年起實施《競爭條例》，隨着安樂工程（1977）疑捲入工程圍標調查，引起市場高度關注。的近律師行公司及商業事務合伙人朱敏慧接受本報訪問時指出，香港競爭事務委員會在過去一兩年發起最少6項檢控，令商界提高警覺，加上當局增撥資源加強搜查及檢控，因此不少企業主動尋求專業意見，冀檢討運作程序。

證明有協議成立已可定罪

朱敏慧指出，在過去3年陸續有6項起訴個案，當中更有兩宗個案被判定違反《條例》內的第一行為守則，即涉嫌圍標及瓜分市場行為。包括2016年基督教女青年會就安裝伺服器方面招標一事，就算被指控公司聲稱因涉及員工偏離工作指引而受累，但最終未能夠因為員工操守問題、以事不關己為由脫罪。的近律師行首席經濟師彭詩靈補充，有關案例亦確定了，就算沒有證據證明消費者受損，只需證明有協議成立，已可定罪。

至於在觀塘安達邨的2017年裝修工程一案判例中，朱敏慧稱，裁決指出，就算未有明確協議，若發現有人採取措施瓜分市場，圍內控制競爭亦判定違法。彭詩靈稱，案件重要的啟示是，即使涉案的10家裝修商市場份額不大，但是一涉及瓜分市場行為即判入罪。判例對商界如當頭棒喝。

本報翻查資料顯示，上市公司新龍國際（0529）的子公司捲入基督教女青年會的首宗判例，新龍是5家公司中唯一脫罪的被告。另金誠控股（1462）旗下的馮氏機電等公司，則涉及2017年安達邨裝修服務涉嫌瓜分市場及合謀定價，正待審訊（見表）。

競委會料擴跟進範圍

朱敏慧表示，競委會獲增撥資源後，料發起更多訴訟兼進行大量調查，亦不時突擊搜證，搜證範圍涵蓋任何電郵、通訊等，甚至面見受害人查證，也會向相對不太嚴重的案例發告誡通知或違章通知書。她說，已有不少客戶主動約見他們尋求法律意見、檢討流程，以應付《競爭條例》的要求。她認為，推動守法過程的關鍵，在於如何將訊息由董事或管理層級下達前線，同時預期企業收購合併時，業界競爭會變成非常重要的考慮元素，需要作更多準備去應付及解答問題。

她預期，除檢舉合標、圍標、瓜分市場的串謀行為繼續增加之外，同屬條例內的第一行為守則所述的非串謀行為，例如獨家協議，競委會已開始跟進。至於條例內的第二行為守則，即包括低於成本定價、綑綁銷售及拒絕交易等行為，競委會亦會作進一步搜證及調查。

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