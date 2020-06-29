經濟
新股巡禮

弘陽90後太子女入局 任副總裁

【明報專訊】海普瑞招股同期還有一隻物管新股弘陽服務（1971）正集資上市。公司股東及基石投資者陣容都不乏亮點，除了獲恒地（0012）主席李家傑加持，管理層中出現一名90後——弘陽集團主席之女出任副總裁。弘陽服務招股日期同樣截至本周二（30日），預計在7月7日掛牌，比海普瑞早一天。

大學畢業後 曾任職分析員近一年

恒地聯席主席李家傑近年多翻認投新股，近年較著名例子有奧園健康（3662）及中手游（0302）等，其出手的新股首日反應都一般，但表現最好一隻正是來自物管行業的奧園健康，掛牌時升近兩成。

公司的管理層中也有亮點，其中一位極為年輕，執行董事兼副總裁曾子熙年僅27歲，為弘陽集團主席曾煥沙之女，於2015年畢業於中國人民大學廣播電視新聞學系。巧合的是，她畢業後的第一份工作，便是於今次弘陽服務的獨家保薦人農銀國際內，任職分析師近一年，其後再加入父親旗下的其他公司任職。

主力江蘇長三角物管市場

弘陽服務主打江蘇省至長三角地區物管市場，為去年中國指數研究院物業服務百強企業中排第25位，在江蘇省內則排名第三。公司在管總建築面積約1580萬平方米，遍佈中國7個省、直轄市及自治區21個城市的94個項目。

弘陽與很多物管公司一樣，管理項目依賴內房母企輸血，但近年比例正下降。弘陽地產開發物業分別佔弘陽服務在管總建築面積，已由2017年的73.1%降至去年的61.8%，反映第三方在管面積比例提升。公司收入也漸趨多元化，物管收入佔比正在降低，同時另兩大收入支柱——非業主增值服務及社區增值服務，收入均有所增加，去年兩者佔整體收入比例已增至近三成。

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