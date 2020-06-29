經濟
新股巡禮

醫藥海普瑞A股有往績 物管弘陽接力炒

【明報專訊】新股市場近期被大型中概股第二上市搶奪風頭，近日焦點才重新轉移到醫藥股上。重磅醫藥股海普瑞藥業 （9989）來港上市集資，現正招股至本周二（30日），入場費10,403元。海普瑞主打生產肝素原料藥到製成藥劑一站式供應鏈，更為全球肝素原料藥最大供應商，佔近四成市佔率。公司本身於A股上市，今次啟動H股招股集資，招股價較A股有最多近三成折讓。

不過，有專家表示，近期醫藥新股已較多，本身盈利前景可見度又較低，會較建議抽同期招股的物管新股弘陽服務（1971）；另有證券業人士表示，物管及醫藥新股主題已近水尾，料海普瑞及弘陽首掛升幅同樣有限。

明報記者 王俊騏

今年生物科技股炒作強勁，但要留意海普瑞非B股，有一定的盈利基礎，年內利潤由2017年的2.4億元人民幣，增長逾3倍到去年的10.4億元人民幣，主營製藥，創新科技及合同開發與加工外包（CDMO）業務。公司專注於抗凝血及抗血栓藥物製劑，包括依諾肝素鈉注射液和肝素鈉注射液及其相關API（原料藥）。海普瑞包辦了肝素原料供應，原料藥製成及銷售依諾肝素的整個生產鏈，按2018年全球收益計更是肝素API全球最大供應商，佔去40.7%市佔率，等同市場第二及三大同業對手的總和，並共逾九成收入來自海外市場。

為全球肝素原料藥龍頭

肝素的醫學用途或許非一般人熟悉，不過其生產方式其實簡單易明，就是出自豬隻身上。根據證券行的行業研究報告，肝素源自哺乳動物肥大細胞，及中性粒細胞的黏多糖類物質，因首先於肝臟發現而得名。由於結構複雜使肝素不能通過化學合成，只能由豬小腸中提取。原來有九成豬小腸都是用於生產肝素，餘下一成作加工食品，主要集中於福建地區生產，而中國為全球最大生豬生產國，也是全球最大肝素原料藥出口國。由此反映肝素會直接受豬隻供應影響，海普瑞於招股書中都提及，2018年底豬流感爆發期間，導致肝素粗品供應減少，便直接使API產品銷售收入減少。

依諾肝素由肝素原料藥製成，治療靜脈血栓栓塞和肺栓塞等多種適應症的「金標準」抗凝血及抗血栓藥物。隨着臨床使用更廣泛，招股書顯示去年依諾肝素的全球使用量達到7.8億支，預計到2025年將達到10.6億支，反映需求續上升。而按去年全球銷售額計，海普瑞是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商，佔據6.5%全球市佔率（圖1）。公司旗下藥物Inhixa、Neoparin和Prolongin為三種不同的依諾肝素鈉注射液品牌，已合共在35個國家獲批及19個國家銷售。

招股價較A股折讓兩至三成

在肝素市場成為龍頭之一，海普瑞下一個增長動力將來自CDMO業務，其收入也逐步上升，去年已升至佔17%（圖2）。以收入計，公司為中資三大生物製劑CDMO營運商之一，客戶有跨國藥廠巨頭到中小型及虛擬生物技術公司，更包括全球十大藥廠中的5間。CDMO為研發新藥重要一環，能降低研發成本及提高效率，而近年港股市場內的研發服務平台股走勢強勁，較著名有龍頭藥明生物（2269）及康龍化成（3759），今年以來分別升了近五成及七成。

海普瑞5名基石投資者陣容也是焦點之一，其中包括奧博資本（OrbiMed Funds）及歐萬達基金等。其中奧博經常參與醫藥生科股招股，所認投的新股往績非常亮眼，如早前掛牌爆升近六成的沛嘉醫療（9996）及康希諾生物（6185），還有上市至今升10倍的愛康醫療（1789）都是經自其手。另外，公司A股截至上周五收市價23.84元人民幣，H股招股價18.4至20.6元，較A股收市價有兩至三成折讓，市值約300億元人民幣，而今年截至上周五股價升了13.5%。

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