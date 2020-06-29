內地電商市場增長快 可兼容阿里京東拚多多

不少投資者擔心是次京東來港上市完成重大融資、投資並完善物流中心網絡後，將對現屬內地電商「一哥」的阿里巴巴（9988）帶來重大競爭，此舉相信是阿里股價近月遠遠跑輸騰訊（0700）的原因之一，不過，富蘭克林Jonathan Curtis現仍對阿里投信任票。

料搶原屬實體店市場份額 可推動增長

Curtis解釋，目前內地大部分零售消費仍然在實體店進行，而他估計這會慢慢轉移至電商平台，故此他估計不論阿里、京東或拚多多均可以在取得原屬實體店對手的市場份額下繼續增長。他續說，旗下基金目前持有阿里巴巴，原因是它具備市場規模，而且有野心在內地經濟向數碼化轉型時取得增長，而這不止零售消費，其雲計算業務增長潛力亦可觀。

另外，Curtis對阿里及騰訊的長線前景仍然樂觀，指該兩大中資科網龍頭股在內地不同科技領域上取得領導優勢，阿里專注於電商業務，而騰訊則聚焦網絡遊戲領域，兩者亦積極進軍雲計算及金融科技等增長領域。

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