經濟
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富蘭克林Jonathan Curtis：續看好微軟騰訊阿里

【明報專訊】富蘭克林股票集團副總裁兼基金經理Jonathan Curtis表示，環球企業向數碼化轉型（Digital Transformation）屬不可逆轉的大趨勢，他看好受惠的微軟等美國科網龍頭股；另外，他亦認為騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）等中資科網龍頭股具長線投資價值。

Jonathan Curtis在第56期（2016年7月11日出版）封面故事專訪中指出，他挑選科技股時十分重視其商業模式，看好在互聯網平台擁有眾多用戶的科技股，如Alphabet（Google母公司）、亞馬遜及微軟；而在第139期（2018年3月12日出版）封面故事再次受訪時除繼續看好上述股票，亦表示騰訊及阿里巴巴憑着具黏性的產品及服務，開創嶄新商業模式，成為連接消費者的新樞紐，而且發展雲計算業務亦增長迅速，支持盈利持續向好，中長線投資前景可看高一線。

今年全球數碼化投資 料涉10萬億

上述第一個訪問見報至今近4年，Alphabet、亞馬遜及微軟股價分別勁升89.8%、261%及275%，回報非常強勁；而第二個訪問至今約27個月，三大美國科技股仍然保持強勢，並遠遠跑贏騰訊及阿里等兩大中資科網龍頭股（見表）。

Curtis上周舉辦亞洲媒體電話會議，分享他對中美科技龍頭股的最新看法，他強調，旗下基金希望把握結構性增長機會，當中包括由向數碼化轉型所引伸的人工智能、數碼安全、雲計算、新零售、物聯網、金融科技及第五代流動電話（5G）等，當中，他引述國際數據資訊（IDC）估計，今年全球企業將投資1.3萬億美元（約10.14萬億港元）於其商業模式、產品及服務向數碼化轉型所需的科技及服務，帶來不少投資機會。

根據他的分析，在向數碼化轉型的新時代，企業能否成功收集及分析消費者數據，由此適時提供客戶所需的產品及服務，是成敗的關鍵，這比是否擁有實物資產更加重要，當中Uber作為全球最大的計程車公司並沒擁有任何一輛汽車、Facebook作為全球最受歡迎的社交平台並不生產任何內容、阿里巴巴作為其中一個全球最有價值的電子商貿平台並不會有任何存貨，以及Airbnb作為全球最大的住宿服務供應商並不持有任何物業，都是典型的成功例子；Curtis續說，傳統企業也可向數碼化轉型，例如美國大型超市集團Walmart現時的電子商貿增長已經是傳統業務逾10倍。

疫下家中處理事務 美科技股受惠

目前新冠肺炎疫情的確對美國經濟帶來前所未有的挑戰，Curtis稱其中一個最有效的應對方法便是盡量留在家中處理不同事宜，由此衍生在家購物、社交、教育、銷售、運動、工作及健康護理（Shop, Socialize, Educate, Sell, Exercise, Work and Healthcare from/at Home）等新趨勢，提供相關服務的科技股亦因此率先受惠。Curtis過去兩次接受訪問均看好的微軟，股價至今表現強勁，目前他仍看好該軟件龍頭股，指其仍有很多軟件可以賺錢變現（Monetize），在數碼保安的領域亦優勢明顯，並且積極進軍規模龐大的雲計算市場，前景仍然可以看高一線。

[封面故事]

相關字詞﹕拚多多 京東 阿里 騰訊 微軟 富蘭克林Jonathan Curtis

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