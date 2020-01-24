經濟
封面故事

DWS Sean Taylor：美放水利新興市場 超配中國股市

【明報專訊】雖然恒指上周轉跌93點或0.38%，惟中資科技及醫療龍頭股延續強勢，除「科網股王」騰訊（0700）曾創505元歷史新高外，醫療板塊多個細分市場龍頭股藥明生物（2269）、信達生物（1801）及微創醫療（0853）均強勢破頂；今期封面故事訪問DWS亞太區投資總監Sean Taylor，以及富蘭克林股票集團副總裁兼基金經理Jonathan Curtis，分享旗下投資組合的下半年部署。Taylor預料美國聯儲局繼續放水，令美元轉弱，利好新興市場，因此現正超配中國股市，而除了近月強勢的中資科技及醫療股外，亦看好估值吸引的內房及內險股；Curtis除睇好騰訊及阿里巴巴（9988）長線投資表現外，也看好微軟等美國科網龍頭股。

明報記者 葉創成

瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭在上期封面故事指出，機械人、大數據、數碼化、電子商貿及人工智能仍然是中長期全球投資主題，中資科技股值得看好，而中資醫療股亦仍然有上升空間，即使有關股價近月急升後，估值已沒有以前般吸引，仍然是未來幾年的核心投資。上周中資科技股及醫療股亦繼續是市場焦點，騰訊股價周四更創歷史新高505元，周五回落收報485元，全周仍升5.34%，市值達4.633萬億元，高於阿里巴巴的4.605萬億元，是阿里去年11月回港上市以來，騰訊市值首度超越阿里，成為市值最大的中資科技龍頭股。騰訊上周貢獻恒指137點升幅，如加上舜宇光學（2382）及石藥（1093），三隻股份便貢獻恒指167點升幅，若非上述科技及醫藥藍籌強勢，恒指上周跌幅更大。

中國今年經濟料增長1% 冠主要經濟體

目前市場的最大風險，是新冠肺炎疫情於美國有第二波大爆發的跡象，上周當地確診個案再次急升，周五美股三大指數亦悉數下跌逾2%，以全周表現計，美股跌幅亦高於港股；Sean Taylor上周在電話會議中透露，旗下投資組合在早前兩個月超配美股後，本月開始已轉為超配新興市場，當中包括超配中國股市，可謂部署適時。

Talyor指出，即使在美國疫情受控、沒有第二波大爆發的情况下，當地經濟今年料也會按年收縮5.7%，明年出現V形反彈、增長5.6%後，跟着中長期增長亦會比假如沒有出現疫情前明顯放緩（圖1）；而是次疫情不止重創美國經濟，環球經濟今年料亦陷入衰退，收縮3.1%，歐洲及新興市場GDP亦會倒退，率先走出疫情的中國今年經濟料增長1%，是全球唯一錄得增長的主要經濟體，明年GDP增長料顯著回升至9%，同樣領先全球（圖2），在相對理想的經濟基本面支持下，可解釋為何該行超配中資股。

美政府要為疫情負責 儲局QE無極限

另外，Talyor分析，正正由於目前內地經濟表現不差，中央今年以來因應疫情所採取的財政刺激，佔GDP的比率僅2.4%，橫向比較低於澳洲（10.6%）、日本（10%）、美國（8.3%）、德國（6.9%）、加拿大（5.2%）及英國（3.1%）等發達國家；縱向比較亦顯著低於2008年金融海嘯後採取「四萬億救市」的12.7%（圖3）。

隨着美國聯儲局於3月23日宣布無限量寬（QE）救市，當局資產負債表的規模現已突破7萬億美元，短短3個月增加約3萬億美元（圖4），在非常充裕的流動性支持下，亦帶動美股三大指數跟着在兩個多月回升近五成，納指上周二更創歷史新高，近日始因為疫情第二波的憂慮而回吐。Talyor認為，即使在假設美國疫情受控、經濟即將出現V形反彈的前提下，該行認為由於就業市場復蘇力度將不及經濟，故此聯儲局料仍要繼續放水，今年資產負債表繼續擴張屬毫無懸念：「與2008年金融海嘯危機比較，當時觸發點是因為美國置業者在按揭市場過分借貸（可零首期買樓），當地金融機構需要負上最大責任，聯儲局亦不必急於出手救市，更可於危機後收緊監管作為對金融機構的懲罰；但目前的情况不同，是美國政府（處理疫情不力）導致經濟出現停擺，政府有責任向當地中小企提供足夠資金，幫助它們度過是次危機」。

中資股建平衡組合：科技醫療內房內險

Taylor分析，在美國聯儲局今年內繼續QE放水的前提下，美元匯價料會轉弱，有利資金流入新興市場，當中又以基本面佳的中國股市最能受惠，故此該行現正超配中資股。跟據EPFR數據，截至上周三（24日）的一周內，港股基金流出3500萬美元，為連續第10周淨流出，累計9.58億美元；Taylor指出，其實今年以來已有近400億美元資金流出新興市場股市，但由於在外資流出的同時，本土資金卻持續買入，為當地股市帶來支持，「中國投資者在買入中資股，東盟及巴西投資者也在買入當地股市，這是今年很多新興市場共同出現的情况」。

至於目前DWS在中資股有何看好的板塊呢？Taylor表示，在中國疫情受控、沒有第二波大爆發的前提下，目前可建立一個比較平衡的投資組合，除了繼續持有近月表現強勢的中資科技股及醫療股，也鍾情估值吸引的內房股，以及內險股，「是次疫情長遠應該增加內地民眾對保險產品的需求」。

[封面故事]

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