菲金融情報單位 查Ｗirecard當地伙伴

外媒引述菲律賓金融情報單位AMLC主管Mel Georgie Racela表示，有5個Wirecard的合作伙伴已被視為利益相關，當局會再深入調查這些企業的高層。這些合作伙伴包括Centurion Online Payment International、PayEasy Solutions 和ConePay International，都是在去年初英國《金融時報》一篇名為《Wirecard的問題伙伴》文章中被點名的企業。

5公司伙伴曾被《金融時報》點名

德國聯邦金融監管局（BaFin）亦據報在去年初收到針對Wirecard涉嫌違規的匿名舉報，然而BaFin其後沒有採取行動。直至而本月核數師安永拒絕簽署Wirecard的2019年財務報告，其後Wirecard承認19億歐元現金失蹤，前首席執行官Markus Braun繼而離任和被捕，Wirecard在上周四更宣布申請破產。

安永被指3年未核實Wirecard存款

《金融時報》日前再報道，指安永其實已有3年未核實Wirecard的存款真假，安永以第三方和Wirecard自己提供的文件和屏幕截圖作為審計依據，而沒有直接向銀行核實關鍵帳戶信息。