6新股今起招股 永泰生物逾1.1萬入場

綠城管理入場費3030元

永泰生物擬發行1億股，當中10%為在港發售部分，每股發售價介乎10.5至11元，料全球發售可集資10.5億至11億元。若以一手1000股計，入場費為11,110.8元。永泰生物主席譚錚在記者會上表示，旗下「EAL」臨床試驗的進度順利，料可在明年上半年完成數據分析，並向國家藥監局提交上市許可。

永泰生物料於7月10日掛牌，是次公開發售引入4名基礎投資者，包括前財政司長曾俊華及前財庫局長陳家強作董事的大灣區共同家園發展基金、天士力、中國聯塑集團（2128），以及一位專業投資者，並續指基礎投資者已同意認購總額約4000萬美元（約3.1億港元）的股份。

眼科醫藥平台公司歐康維視生物的招股價介乎13.16至14.66元，一手500股的入場費為7403.9元，新加坡主權基金淡馬錫是前期投資者。

綠城管理擬發行4.7756億股，10%為在港公開發售，每股發售價2.2至3元，料集資10.5億至14.33億元。以一手1000股計，入場費約3030.2元，料於7月10日掛牌。公司指出，上市集資的款項將主要用作償還綠城中國5.4億元人民幣債務；另有兩成用於內生式增長及戰略收購。

港龍中國地產入場費4141元

內地住宅地產發展商港龍中國地產每股發售價3.6至4.1元。如以一手1000股計，入場費約4141.3元，集資最多16.4億元，預計7月15日掛牌。公司獲兩名基礎投資者認購，認購總額合計8000萬元，其中之一為恒地（0012）主席李家傑。港龍地產資金部總經理張鴻光表示，目前公司淨負債率仍屬相對較低水平，未來仍有空間去補充土地儲備，同時將加強在長江三角洲投資發展。

內地線上廣告平台虎視傳媒（1163）計劃發行1.5億股，每股發售價0.84元至1元，料集資最多1.5億元。以一手2500股計，入場費約為2525.2元，料7月10日於主板掛牌。