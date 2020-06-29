負油價交收指示欠奉 芝商所：不評論 港券商代持美資產 投資者難索償

明報記者 李哲毅

年初至今油價經歷過山車，由於原油供應過剩，加上疫情拖累需求疲弱，市場本已擔憂油價會跌至零，CME在4月15日突然宣布，已完成原油期貨負數交易或結算的測試，所有交易和清算系統將繼續正常運行，所有文件和消息格式都支援負價格。僅數天後，5月份紐約期油在4月20日跌至負數結算。

規範書未列賣方「付款」程序

一般來說，一張合約1000桶原油，買家需承擔原油的裝桶費、倉儲費、運輸費。但負數意味賣方付錢予買家領走原油，情况前所未見，無先例可循。翻查CME規範書有關「低硫輕質原油」的章節，即第200章、第200107.C.提及「支付」的一節，列明賣家應在付款限期之前3個工作日，將其名稱、銀行帳戶和對方付款帳戶告知其結算會員，由賣方結算會員通知買方結清算會員，後者再知會買家。在付款日，買方應通過美聯儲轉移大額付款系統（FedWire）付款予賣方的銀行帳戶，金額按結算價計算。

由於4月出現負油價關係，付款角色對調，由賣方「付款」予買家，但規範書未有列明賣方付款程序。本報曾向CME查詢，負油價結算下買賣雙方交割付款的程序，但CME表示不會回應，同時不評論會否更新規範書、加添負數交易章程。

此外，負油價亦暴露本地券商代持美股期貨漏洞。現時香港散戶在香港券商下單後，香港券商會再向其美國經紀下單，完成交易後，證券會由香港券商在美國開戶代持，而美國經紀行不會持有散戶的個人資料。一般而言，原油期貨情結算後，美國經紀只會向香港券商追討孖展，一旦有賠償亦只會賠給香港券商，不會付予香港投資者。

港散戶只能被動查詢賠償進度

早前美國券商Interactive Brokers（IB）因交易平台無法處理負油價，宣布向原油期貨投資者賠償因合約結算價低過零而造成的損失，由於美國券商未有在港散戶資料，散戶只能被動地向本地券商查詢賠償進度。有本地券商表示，「如果（美國券商）退錢，香港券商走唔甩，無得呃，你都會追佢（香港券商）」，但如果使用的本地券商規模太小，追討難度確實會增加。