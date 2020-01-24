憂疫情再爆發 道指急跌730點

Nike季度虧損 急插7.6％

美國聯儲局宣布將限制銀行派息規模並禁止回購股票直至9月，銀行股捱沽，高盛大跌8.65%，拖低道指122點，為表現最差兼拖低指數最多的成分股；摩根大通跌5.48%。運動服裝品牌Nike上季虧損達7.9億美元（約61.6億港元），上周五股價大插7.62%。

此外，接二連三有品牌宣布暫停社交平台賣廣告，抗議社交平台漠視仇恨言論及虛假信息，其中包括聯合利華今年將停止在facebook、Twitter投放美國廣告；美國可口可樂亦宣布將暫停在全球社交媒體投放廣告一個月（詳見A13版），facebook大插8.32%，創下3月以來最大跌幅；Twitter則跌7.4%。

夜期收報24419點 低水131點

美股下挫亦拖累港股ADR指數全日受壓，ADR港股比例指數跌167點或0.69%，報24,381點，恒指夜期收報24419點，低水131點。金融股向下，匯控（0005）折合報36.21元，較港收市低1.34%；中國人壽（2628）折合報15.59元，跌1.3%；中行（3988）折合報2.88元，較港收市低0.92%。科技股方面，阿里巴巴（9988）折合報208.98元，較港收市低2.62%；騰訊（0700）折合報482.08，較港收市低0.6%。