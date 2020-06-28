印度反華 難斷經貿關係 近年雙方科技產業深度融合

資料來源：《亞洲時報》、英國廣播公司

印度和中國的科技產業近年逐漸融合。對一些中國科技企業來說，印度除了是它們的主要海外市場，也是其研發和生產的重要基地。以小米（1810）為例，截至去年底，其在印度開設了7家手機工廠，在印度銷售的小米智能手機，99%以上在印度生產。

小米：印度生產 加關稅無影響

小米印度業務負責人Manu Kumar Jain稱，除了手機，小米的大部分產品也在印度生產，而且超過65%零件在印度製造或採購，即使印度加徵關稅，其對小米的印度業務影響可以忽略。他表示，小米在印度的銷量暫未有顯著影響。不過印度媒體報道，小米在印度門市貼上「Made in India」（印度製造）」的標語，遮蓋原本的小米招牌。當地職員也不穿小米制服，以免成為攻擊目標。

市場研究機構Counterpoint Research的數據顯示，中國智能手機目前在印度市場的份額超過七成。今年首季，僅小米就取得印度智能手機市場的30%市場份額。Vivo和OPPO在印度的市場份額，則分別為17%及12%。在印度頭5位的暢銷手機製造商當中，中國品牌佔4席，它們的市佔率達七成以上。反而很多印度本土手機品牌，是進口自中國手機廠商的半成品或製成品，然後貼上自己的牌子。

五大暢銷手機 中國佔4席

近年印度科技企業與中國業界的合作趨於緊密。在印度的主要城市，中國通訊設備及手機製造商華為正與開發商合作，研發取代Google服務的替代方案。這些研究可能融入華為的鴻蒙OS（HarmonyOS）作業系統，取代Google的安卓（Android）系統。

除此以外，印度的技術生態系統也嚴重依賴中國。根據印度智庫Gateway House的數據，印度有超過90家主要初創企業由中國提供資金。在印度排名前30位的獨角獸企業中，多達18家由中國企業注資。阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）和抖音的母公司字節跳動，也是資金的主要來源。

技術生態系統嚴重依賴中國

獲騰訊注資的包括：印度教育軟件公司BYJU'S、遊戲初創公司Dream11、電商平台Flipkart、 召車軟件商Ola和食品配送初創公司Swiggy。實際上，騰訊已成為印度市場上，最大的中國戰略投資者。阿里巴巴則注資了印度最大網上超市Big Basket、印度最大流動支付服務公司Paytm及外賣平台Zomato。印度召車平台Ola Cabs，也從滴滴出行籌集資金。 印度物流初創企業Delhivery則得到復星國際（0656）注資。

中、印在科技領域的融合，引起了外界關注。事實上，印度政府所考慮的抵制中國措施，大多與科技行業有關，包括考慮禁止華為參與印度的5G項目投標，並限制中國資金投資印度企業。印度國營鐵路公司也宣布，將取消北京全路通信信號研究設計院在印度鐵路網安裝訊號系統的合約。

中國進口貨值 倍多於美

不過印度要中斷與中國的商貿關係並不容易。中國是印度目前最大的貿易伙伴，印度去年從中國進口價值約684億美元的貨物，遠高於從第二大貿易伙伴美國約349億美元的進口額。

2018年，印度從中國進口貨物的總值更高，達到736億美元。不過中國對印度的出口，實際僅佔中國總出口額約3%左右。同年，中國從印度僅進口了價值約188億美元的貨品，佔全年進口總值不到1%，令中國成為印度貿易逆差的主要來源。中國政府的數據顯示，中國從印度進口的，主要是原材料，而不是製成品。

[企業地球村]