歐美經濟蹣跚 內地出口難提速

貿易公司：今年不虧最大願望

湖北麗爾家日用品股份有限公司董事長黎堯文說，3月中旬起公司對意大利等歐洲國家及美國的訂單被大量取消，直到現在也未完全恢復。從3月到6月，公司對歐洲的新訂單下降了三分之二。「今年不虧損就是最大的願望。」寧波中孚國際貿易有限公司主要從事日用消費品出口。公司總經理周錦芬稱，4月起很多國家陸續放鬆對經濟活動的管制，企業此前被延期交付的訂單逐漸恢復正常，新訂單也多了起來，其中東南亞增幅高達40%。「但歐洲就差一點，新訂單沒有往年那麼多。」

歐洲經濟去年就比較疲軟，疫情中基本面又嚴重受損，今年陷入衰退已成定局。在此情况下，歐洲市場消費能力短期內很難恢復到疫情前水平，中歐貿易料將不可避免下滑。歐盟目前為內地第二大貿易伙伴，僅次於東盟。中歐貿易低迷不振，意味着內地穩外貿壓力不小。

轉線上轉內銷 難度不小

為對冲出口業績下滑壓力，不少內地出口商開始嘗試向線上轉型，或以內銷代替部分出口，但這條路要真正走通並不容易。一方面，線下轉到線上意味着營銷理念、手段的全方位變革，這對已習慣傳統貿易方式的企業來說難度不小。一位建材出口商稱，作為傳統外貿企業，公司早已習慣了線下貿易，在網絡營銷方面有短板。雖然也有線上線下融合發展的意願，但一直沒有真正實施。

外需持續委靡 復蘇乏力

另一方面，資金也是個難題。黎堯文說，為滿足出口轉內銷的需要，研發適合國內需求的新產品，以及加大對社交媒體營銷的投入，這些都需要「燒錢」。再加上前期訂單被取消或延期發貨導致大批貨物積壓，資金周轉不暢，公司現在「資金壓力很大」。

即使企業成功從線下轉移到線上，對出口的提振作用恐怕也有限。國際貿易很大程度上是要看對方市場「臉色」。目前內地出口遇到的最根本問題在於外需持續委靡且復蘇乏力。

據世界銀行報告，今年全球經濟將陷入二戰以來程度最深的衰退，IMF最近也再度下調對今年世界經濟增速的預期。如果這個問題得不到解決，線上貿易、網絡直播等貿易業態、模式的改變將是「治標不治本」，內地需對出口將在相當長一段時間承壓做好心理準備。

[馮其十 神州新形勢]