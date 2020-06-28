騰訊進軍美短片直播市場

外觀功能與Twitch相似

報道稱，騰訊至少由3月開始，便透過美國一家關聯公司測試以移動設備為重點的串流媒體網絡。該項新服務最初稱為Madcat，現在更名為Trovo Live，並應用到旗下多款手機遊戲之上，Trovo Live的外觀和功能均與Twitch非常相似。

除了騰訊自家熱門遊戲「Fortnite」和「PUBG Mobile」之外，Trovo還重點關注包括「Grand Theft Auto V」和「Destiny 2」在內的國際知名遊戲。上星期，Trovo又在其網站上詳細公布，將自7月開始一項3000萬美元（約2.34億港元）規模的合作夥伴計劃，以吸引和獎勵創作者。

不過，騰訊在海外建立線上用戶的努力一直未見顯著成果，而Trovo目前還只是雛形，仍處於beta測試階段，除遊戲界之外基本上沒有引起外間注意。Trovo在其網站上只表示屬於騰訊的子公司，沒有其他詳細說明，但聯繫地址與騰訊美國總部地址一樣。而騰訊對報道內容拒絕置評。

騰訊近月積極發展串流直播服務，4月斥資2.6億美元（約20.28億港元）買入遊戲直播平台虎牙的控股權，近日又收購東南亞串流影視平台iflix的控股權。