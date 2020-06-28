早年致力發展第三產業 工業基礎薄弱

印度難完全尋找替代來源

作為主要的藥品出口國，印度的藥業也依賴中國的製藥原料。印度政府的數據顯示，印度製藥商從中國進口了七成散裝藥品。即使現在推動生產本土化，也要一段時日才能減少對中國藥物原料的依賴。

除了科技及化工產品，一些日常用品在中國製造的成本，也比在印度生產低，因此深受印度消費者歡迎。《新印度快報》（New Indian Express）早前對比印度製造和中國製造的電蚊拍成本，發現在印度製造的電蚊拍膠手柄，成本需約1.35美元，但在中國製造只需約0.49美元。

生產成本高於中國

這情况部分源於印度工業基礎薄弱。目前印度的經濟以第三產業（Tertiary Industry，服務業）為主，佔比超過五成以上，第一產業（Primary Industry，農業）在兩成半左右，而第二產業（Secondary Industry，工業）只有約兩成。這經濟結構主要由於印度早年為推動經濟增長，選擇繞過製造業，直接發展服務業，為全球商業機構提供客服、軟件支援等外判服務，成為了知名的「世界辦公室」。雖然印度總理莫迪自2014年上台以來，力推「印度製造」計劃，但印度的經濟結構仍難以短期內改變。

[企業地球村]