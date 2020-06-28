陸正耀欲換血 與瑞信追數有關

兩宗案件下周一宣判

陸正耀之所以要在7月5日舉行臨時股東大會，很大程度上與大會翌日，即7月6日（下周一）英屬維京群島法院將有兩宗涉及瑞幸咖啡的宣判有關。兩宗案件原告均為瑞信，其中一名被告是由錢治亞家族信托控制的Summer Fame，另一名被告則為陸正耀控制的Haode。

資料顯示，陸正耀通過Haode持有2.97億股瑞幸B股，後來質押了8900萬股，還剩2.08億股，佔有約37.2%的投票權；錢治亞則持有4400萬B股，約佔7.9%的投票權，換言之兩人合共仍有約45%的投票權，高於其他瑞幸董事。

瑞信於今年6月中旬已曾獲開曼群島法院判勝訴，可將陸正耀家族旗下另外兩隻持有瑞幸股票的基金清盤以償還債務。當時開曼群島法院的裁決令陸正耀失去了一部分瑞幸投票權，如果7月6日英屬維京群島法院再判瑞信勝訴，陸正耀便將徹底失去投票權。

趕在失投票權前重組董事會

事實上，陸正耀提出召開臨時股東會的時間正是瑞信第一場官司勝訴後數日，而臨時股東會舉行日期又正好是瑞信第二場官司宣判前一日，內媒《財經》引述知情人士指出，這極可能是陸正耀為了在失去投票權之前重組董事會，從而在引入新董事後繼續保住影響力。