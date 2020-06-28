瑞幸棄上訴將除牌 董事局內鬥加劇

董事會反對罷免邵孝恒

瑞幸董事會上周五晚連發4份公告，除了決定撤回聽證會的要求及確認將於7月5日舉行臨時股東大會，另外兩份通告矛頭直指董事長陸正耀。其中一份公告表示，董事會的多數董事同意，根據特別委員會提出的調查結果和建議，決定於7月2日舉行董事會會議，要求陸正耀辭去董事及董事長職務；公告又表明，行動是基於正在進行的內部調查、陸正耀在調查時合作程度、查明文件和其他證據而提出。同時，董事會在另一份公告中向股東建議，反對在臨時股東大會中有關罷免獨立董事邵孝恒的提案，董事會解釋是因為邵孝恒正擔任特別委員會主席，如被罷免，內部調查或會受到干擾。

臨時股東大會是陸正耀透過旗下公司Haode Investment的名義召開，提出罷免他自己、邵孝恒，以及黎輝和劉二海的執董職務，並提名曾英、楊杰為兩名獨立董事。

要求陸正耀周四辭職

據內媒《財經》引述知情人士報道，黎輝為大鉦資本董事長，劉二海則是愉悅資本執行合伙人，二人與陸正耀合作多年，曾聯手參與神州租車（0699）、神州優車和瑞幸咖啡項目，是瑞幸的早期重要投資者，今次被陸正耀提出罷免，是因為二人支持將財務造假醜聞公開及支持內部調查。

事實上，雖然首席執行官錢治亞及首席運營官劉劍早於5月便因造假一事被中止職務及辭去董事職位，但由邵孝恒任主席的特別委員會，未因此停止內部調查，而現在董事會表態反對罷免邵孝恒，以及要求陸正耀在臨時股東大會前辭職，這表明瑞幸董事會內部的矛盾已經徹底公開化。

瑞幸董事會目前有8名董事，除了陸正耀、黎輝、劉二海、邵孝恒外，還有特別委員會成員之一的莊偉元及3名瑞幸管理層，如果陸、黎、劉、邵4人最終被罷免，並引入由Haode提名的曾英和楊杰，意味着就算陸正耀離任，董事會還有5名與他關係非淺的董事，使陸正耀在瑞幸的影響力不致受太大影響。至於將在明日（6月29日）起停牌，待上訴期結束後退市的瑞幸，上周五股價六度觸發熔斷，最終收報1.38美元，跌54%，比起去年5月上市時招股價17美元，短短13個月累跌92%。