Sea to Sky首批近售罄 沽456伙 長實乘勢加推238伙 折實均價16599元

明報記者 甘潔瑩

配合銷情，長實昨晚加推第3號價單，共238伙，以海景3房及4房佔多，訂價由831.3萬至2448.3萬元，平均實呎21160元，發展商仍為買家提供最高20%（兩房）至22%（三、四房）優惠，折實後售價由665.04萬至1909.7萬元，折實後平均實呎16599元。

膺今年新盤票王的SEA TO SKY，在開售前收約1.29萬票認購，以首輪銷售462伙計，超額認購27倍、平均28人爭購一伙。發展商分3個組別發售，第一節A組大手客時段，買家最少購1伙3房或以上單位，最多可購4伙；第二節為L組，為日出康城居民（包括日出康城任何期數或峻瀅1、2期），最多可買2伙；第三節則屬B組散戶，買家最多可購2伙。

昨日上午A組大手客率先揀樓已見反應熱烈，有逾200組準買家準時到達，高峰期有超過500人在商場內排隊等候進入售樓處。據了解A組時段共售出266伙，佔昨日可供發售的58%。

最大手買家5500萬購3伙4房戶

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指該行錄得逾8組客戶購入多於一個單位，其中一組客斥資近5500萬元購入3間4房戶作自住，據悉為項目首輪銷售中最大手的買家。另Q房網高級營業董事潘洪發表示，該行一組東區首置客購入2間3房連套房和1間2房戶，共涉資3075.5萬元，將作自住用途。

另L組日出康城居民及B組散戶分別於下午2時及4時報到及揀樓，據悉項目全日售出約456伙，佔可供發售99%。總結昨日新盤銷情，全日錄得近500宗成交，撇除SEA TO SKY，其他主要新盤成交近40宗，其中會德豐（0020）將軍澳日出康城 MARINI系列昨日售出18伙，套現逾2.37億元；另路勁基建（1098）旗下元朗錦田山水盈，昨日推售99伙，當中38伙以招標方式推售，成功售出8伙。

趙國雄：對中環海濱地有興趣

對於政府將在下一季推售中環海濱商業地，長實趙國雄表示集團對各類地皮亦有興趣，會積極研究。對於以雙信封形式招標，趙指此形式非本港首創，新加坡早有先例，集團亦曾以此形式投得地皮。他認為政府早已預告以雙信封制招標，透明度高。趙又指現時甲廈空置率稍回升，若對比世界其他國家，港甲廈出租率屬高水平，有關土地供應是數年後，本港寫字樓長遠供應不足，所以認為現在是適當時間推地。