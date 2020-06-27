全新開放現樓4房大宅 泓碧 海天一色

明報記者 林可為、黃逸沂

攝影 楊柏賢

泓碧單位總數547伙，包括4座高座大廈、5座低座大廈，13幢實用面積介乎3310至5289方呎的洋房則從未推售。項目自2018年底開售至今，累售近八成單位，尚餘約120伙待售。發展商最新開放的現樓示範單位，實用面積1431方呎，為高座第1座10樓A室，屬4房雙套房間隔。這款單位全屋苑只有24伙，佔單位總數4.4%。

客廳睡房同一坐向 享吐露港美景

單位間隔並沒改動，發展商擺放風格簡約的家俬及家具，讓睇樓人士感受到真正「家的感覺」。室內佈局特點，是大廳、主人套房、兩間客房均採同一坐向，向東北可瀏覽吐露港、船灣淡水湖、三門仔、八仙嶺，以至赤門海峽的風光。大廳呈長形，面積約410方呎，連接43方呎露台，配落地玻璃趟門，室內分外光猛舒適。廚房屬梗廚，空間闊落，配套電器以德國品牌Miele為主。這單位另一特別之處，是廚房外設小型酒櫃和咖啡機。

睡房方面，兩間客房各約75方呎，可作為書房、小主人的寢室。可留意的是，由於兩房之間並非以主力牆分隔，戶主可因應個人需要將兩房打通。主人套房連浴室，合共面積約250方呎，設有16方呎工作平台，可供戶主欣賞靚景。另一套房面積約140方呎，向東南的海星灣，以及馬鞍山和西貢一帶的山巒景色。不過，此套房前臨信置（0083）發展的新盤，將來部分景觀估計會受某程度遮擋。

低座特色戶連大平台 具度假氣息

發展商亦開放低座H21座1樓A室，實用面積557方呎兩房。單位屬特色戶，附連474方呎平台，景觀以泓碧洋房及會所泳池為主，在天朗氣清時，別具度假氛圍。

泓碧位處白石，為近年新興住宅區，區內主要購物商場為樓面約10萬方呎的迎海薈，提供超市和食肆等商舖，可滿足基本購物飲食需要。對外交通方面，步行往港鐵烏溪沙站需時約10餘分鐘，現時在烏溪沙站可直接前往鑽石山及啟德，交通較過往方便。區內設專線小巴810A，往返白石及沙田市中心，途經馬鞍山，暫時只限星期一至五的早上及黃昏時段行駛。另需留意的是，屋苑車位總數為175個，住宅及車位數目比例約為3比1。

■有片睇

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