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經濟
2020年6月27日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
無懼淡市 中環商業地王來季推 同時考慮出價設計 分析指有流標風險
下季推兩住宅官地 僅涉160伙
本季售4住宅地 長實奪安達臣道最矚目
兩豪宅盤沽4伙 單日吸6.6億
加多利峯3房蝕213萬沽
CCL續回升 大屋苑指數10個月高
康基凍資3000億 41萬人認購今年最多 暗盤升近九成 一手帳面賺逾6000元
下周至少7新股「撞期」
港股基金連續10周走資 累計75億
多家大行唱好 舜宇飈逾半成
中燃疫下保持盈利 全年多賺12%
金管局：銀行首季稅前溢利跌8%
長和澳洲電訊公司合併獲批
全球初創排名 港跌4位至29 落後新上榜杭州 知識及人才弱項
標普維持港評級 前景展望「穩定」
六福全年純利跌42% 港將關5店
寶光實業虧損擴大至4億 不派末期息
港鐵入稟追「上海灘」租 涉近179萬元
理財通傳下周一公布細節 金管局：正積極進行
電盈控政府違約 涉電腦工程追3.5億
Nike季蝕62億 股價挫4% 得州撤部分重啟措施 道指曾跌600點
沃爾克規則鬆綁 銀行業釋放3120億
審計Wirecard被指失職 安永：難揭精心騙案
陸振球：舖王也「 撲水」 父幹按樓風險高
周末睇樓好去處
全新開放現樓4房大宅 泓碧 海天一色
「牛下女車神」895萬購兩房戶
信置Silversands與海星灣為伴
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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無懼淡市 中環商業地王來季推 同時考慮出價設計 分析指有流標風險
下季推兩住宅官地 僅涉160伙
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加多利峯3房蝕213萬沽
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康基凍資3000億 41萬人認購今年最多 暗盤升近九成 一手帳面賺逾6000元
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