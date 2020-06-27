陸振球：舖王也「 撲水」 父幹按樓風險高

事實上，現貨黃金本周曾創8年新高，不少分析都預期破歷史頂位為期不遠，而黃金長期走勢，與美國的M2貨幣供應關係密切（圖2），無限QE等同大增貨幣供應，自然利好金價，其實也是有利樓價，但為何過去一年樓價表現遜於金價？

美無限QE 利好金價

筆者相信原因之一是雖然全球水浸，但經濟確也大受打擊，比方說，過去3個月美國冇交租/斷供樓（或只交部分租金和只進行部分按揭供款）的比例高達接近三成（圖3），很難相信不對樓價造成負面影響，而香港的失業率也已升至10多年新高，據悉不少屋苑的租金受到壓力，縱使銀行借貸寬鬆，也會對樓價構成壓抑作用，而持有黃金雖沒有息收，卻也不用擔心自己失業而要面對斷供問題。

另外，黃金有避險作用，近期中美貿易戰漸有演化成地緣政治風險，甚至之前沒什麼人留意的中印邊境也出現衝突，刺激了大家增持黃金的意欲，如早前中原地產老闆施永青接受本報訪問時也表示，其投資組合中黃金所佔比例升至25%，與持有物業比重竟然相同。

周星馳傳抵押山頂物業借錢周轉

說到風險，除了地緣政治升溫，如在投資時以過高槓桿操作，又或涉及行業遇上百年才一遇的困境，也可能令到投資老手都會出事，早前周星馳要將山頂物業抵押借錢已引來巿場議論，有說是因疫情令到內地戲院要關閉，拍電影便可能要蝕大錢，才要借錢周轉；而最近舖王鄧成波也表示因「銀行借到爆」，父子要四出向財仔借貸，傳言個別貸款利息高達30厘。其後鄧成波兒子鄧耀昇指以30厘高息借錢並非屬實。

波叔鄧成波已年屆86歲，已曾經歷多番風浪，1997年亞洲金融風暴後也曾出現財困，但終能翻身，估不到遇上百年一遇的疫情，舖租大跌，父子經營的酒店更是旅客消失，垂暮之年又要再度撲水。

其實，近年因樓價高企，不少年輕人要「靠父幹」才能上車買樓，如果父輩富裕，能「現兜兜」幫兒孫畀首期問題還不大，如是要靠父輩將自住物業加按來支付首期，現在失業率攀升，隨時父輩變成失業，還首期也還不了，變成臨老過唔到世，便大件事，之前還有發展商提供父輩加按以促銷樓盤，實在有點過分。

金管局：銀行資產質素或轉差

金管局剛公布6月號《季報》鑑於疫情爆發影響借款人的還款能力，銀行未來數季的資產質素或會轉差，以致潛在壞帳撥備可能繼續增加，如香港失業率再惡化，小心負資產數目又再增加。

香港近期最熱烈談論自然是即將推出港區國安法，施永青近日撰文指香港實施港區國安法，有如進行二次回歸和走新加坡路線，實行真集權。香港一向有高度民主和自由的形象，之前經濟排名高企，也往往以自由經濟成功作為解釋，但近年香港人均GDP已漸被對手新加坡拋離，便也有聲音指是否和管治失效，政府施政受到掣肘有關？

別的不說，就以香港缺乏土地資源，但近年政府一談及搵地，包括填海、增加起樓密度或高度，又或稍為觸及郊野公園邊緣發展，都遇到阻力重重，就算要求立法會撥款作研究也難如登天。

相對之下，新加坡其實面積較香港更細，卻可以大規模填海取地，以致房屋問題遠不及香港緊張。未知是否巧合，香港將推港區國安法，即又傳出中央正研究在大嶼山以南、珠海市的桂山島大面積填海，之後或租借予香港建屋，包括大規模興建公屋，以解決基層住房問題，並在當地實行普通法，又認為可參考橫琴模式發展。

下季官地住宅僅提供160個單位

可以想像，如之前中央或香港提出上述填海及租借土地興建房屋，肯定會被反對派否定而難以實行，未知港區國安法推出後，阻力會否大減？另外要留意，政府剛公布下季的賣地計劃，其中屬住宅發展只有西貢及大埔兩幅地皮合共只能興建160個單位，連同港鐵（0066）推出的日出康城地也只能興建約2550個單位，數量實在太少，悲觀的看是香港土地及房屋供不應求局面會惡化，但樂觀的看則有利政府以供應不足為由，接受上述租借中國境內填海地皮興建公屋計劃。

[陸振球 樓市解碼]