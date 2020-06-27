審計Wirecard被指失職 安永：難揭精心騙案

被揭3年未按程序索取關鍵信息

掌握第一手消息的知情人士向《金融時報》稱，在2016至18年年間，安永作為審計師從未直接向新加坡華僑銀行查詢，以確認該銀行是否代表WDI保管資金。相反，安永僅依靠第三方受託人及WDI本身提供的文件及截屏，作為核數的證據。

業界人士稱，獲取銀行結餘的獨立確認文件是審計訓練第一課。一名知情人士稱，WDI與華僑銀行沒有業務關係，而WDI的前新加坡受託人也沒有在該行開設信託戶口。但WDI向審計師聲稱，款項由華僑銀行轉移到菲律賓。

WDI往往聲稱資金存入亞洲某些銀行的帳戶。WDI前管理層稱這些銀行帳戶用於與合作伙伴交易。這些合作伙伴代表WDI在其沒有電子支付牌照地區為WDI處理交易，尚未清楚這些賬戶是否存在。知情人士稱安永的海外團隊正審查其德國審計師對WDI的核數報告。德國會計監督機構FREP及德國審計師監督機構APAS已開始調查安永。

安永正面臨WDI投資者在德國提出的集體訴訟。此外，歐盟將要求對德國監管機構BaFin進行初步調查，以評估該機構是否對WDI監管不力。

（綜合報道）

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