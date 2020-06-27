審計Wirecard被指失職 安永：難揭精心騙案

【明報專訊】德國支付服務巨企Wirecard（WDI）被揭19億歐元（約165億港元）現金不知所蹤，最終申請破產。《金融時報》引述知情人士稱，WDI曾聲稱有10億歐元（約87億港元）現金，存入新加坡一家銀行，惟過去10年一直為WDI擔任核數師的安永，至少3年未按例行審計程序，向該銀行索取關鍵的帳戶信息，否則可能一早揭露WDI的欺詐行為。安永發聲明辯護，稱即使最全面的審計程序亦未必能發現串謀欺詐，有「明確迹象」顯示這是「一宗精心策劃及複雜的詐騙」，涉及全球多個機構的多方人士，目的是「蓄意詐騙」。
被揭3年未按程序索取關鍵信息
掌握第一手消息的知情人士向《金融時報》稱，在2016至18年年間，安永作為審計師從未直接向新加坡華僑銀行查詢，以確認該銀行是否代表WDI保管資金。相反，安永僅依靠第三方受託人及WDI本身提供的文件及截屏，作為核數的證據。
業界人士稱，獲取銀行結餘的獨立確認文件是審計訓練第一課。一名知情人士稱，WDI與華僑銀行沒有業務關係，而WDI的前新加坡受託人也沒有在該行開設信託戶口。但WDI向審計師聲稱，款項由華僑銀行轉移到菲律賓。
WDI往往聲稱資金存入亞洲某些銀行的帳戶。WDI前管理層稱這些銀行帳戶用於與合作伙伴交易。這些合作伙伴代表WDI在其沒有電子支付牌照地區為WDI處理交易，尚未清楚這些賬戶是否存在。知情人士稱安永的海外團隊正審查其德國審計師對WDI的核數報告。德國會計監督機構FREP及德國審計師監督機構APAS已開始調查安永。
安永正面臨WDI投資者在德國提出的集體訴訟。此外，歐盟將要求對德國監管機構BaFin進行初步調查，以評估該機構是否對WDI監管不力。