Nike季蝕62億 股價挫4% 得州撤部分重啟措施 道指曾跌600點

Nike表現欠佳，加上疫情反覆，影響經濟復蘇進度，且聯儲局公布的銀行壓力測試結果（見另稿），要求大型銀行暫停股票回購，並限制股息支付，加上得州撤回部分重啟經濟措施，道指至今早零時45分跌逾600點，標普500指數及納指跌約2%。銀行股板塊及航空股下挫。

H&M虧損「數十年首次」

Nike上季錄得虧損，令分析師始料不及，反映防疫封鎖措施對銷售的影響超出預期。疫情之下，Nike上季的批發客戶出貨量下跌近50％，收入受損之餘，令Nike庫存過多。不過剔除匯率影響，上季網購銷售額按年增長79%，為Nike上季整體銷售額貢獻三成。

由於產品成本上升、庫存增加，以及供應鏈開支增長，導致上季毛利率降至37.3%，按年跌8.2個百分點，是1998年以來最低。由於大中華區在上季的疫情緩和，成為Nike在全球唯一錄得銷售增長的市場。大中華區上季收入16.47億美元。撇除匯率變動因素，按年增長1%。其餘市場在上季的銷售額平均大跌四成。

在整個2020財年，大中華區收入達66.79億美元。以固定匯率計算，按年增長11%，是全球增長最快的地區，並連續6年實現雙位數增長。

截至周四，Nike全球約90%的門店已恢復營業，經營狀况有所改善。行政總裁John Donahoe表示，將繼續按計劃增設150至200家小型門市，並擴大網上業務，期望在可見將來網上收入比例增至五成。

此外，時裝零售商H&M在截至5月底的第二財季，也由於大量門店關閉而錄得50億瑞典克朗（約41.5億港元）虧損。H&M發言人稱，H&M的虧損是數十年來首次，而且可能是歷來第一次。H&M表示，雖然門市逐步重開，銷售恢復的速度比預期快，但復蘇前景仍未確定，未公布第三財季的展望。

微軟永久關閉所有實體店

由於美國疫情反覆，蘋果重新關閉佛州14家門店，連同其他早前再次關閉的得州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、亞利桑那及其他佛州分店，蘋果已重新關閉美國32家門店，相當於全美門店超過一成。微軟昨天亦宣布永久關閉實體店，但會繼續投資於數碼商店。微軟指出，此舉將導致本季產生約4.5億美元（35.1億港元）的稅前開支。由於新型冠疫情肆虐，微軟的實體商店3月下旬起關閉。

（綜合報道）

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