理財通傳下周一公布細節 金管局：正積極進行

金管局回覆本報查詢時指有關工作正積極進行。當局與內地當局一直緊密溝通，探索建立雙向跨境理財通機制，在風險可控和適切保障投資者的前提下，讓香港和大灣區內地城市的居民透過銀行體系購買對方市場的理財產品。

北上南下各設1500億人幣額度

報道指出，細節公布後，仍需要等待參與銀行在系統等方面進行籌備，一切完成後才會正式開通。由於「理財通」剛開始時，銀行在合規和系統的配合上較易處理，因此會由銀行以一對一合作的模式試行，不排除在日後可以改進，讓一家銀行可與多家銀行合作。開戶方面，香港居民購買內地基金，只需在港開設帳戶，不過會較一般投資帳戶要求多。

中證監和香港證監會曾在2015年推出基金互認安排，不過措施有較多限制，例如北上基金在內地的銷售規模，不得高於基金總資產的50%，註冊時的資產規模不得少於2億元。措施推出以來以香港基金北上為主，至今年4月底銷售資金累計淨匯出152.75億元，內地基金南下的累計淨匯入僅有3.27億元。