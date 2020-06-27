六福全年純利跌42% 港將關5店

集團指出，中美貿易戰、香港社會事件及新冠肺炎影響收入，港澳同店銷售大跌，而內地市場同店銷售亦因金價高企、中美貿易戰及疫情影響而下跌，但期內金價穩步上升，令整體毛利率升4.2個百分點至29.6%。

港澳同店銷售4至5月跌約80%

六福預計，疫情嚴峻下，港澳及內地尚未全面通關，港澳同店銷售於4至5月錄約80%跌幅，內地就因店舖恢復營業及顧客購買意欲回升而錄得較小跌幅。6月港澳零售氣氛逐步恢復，首3周同店銷售跌幅放緩至約60%，內地整體店舖則改善至少於20%的跌幅。集團預期訪港內地旅客及零售氣氛恢復需時，今個財年將會於香港淨減少5間店舖，並於澳門尋找增加2間店舖的機遇。集團對內地的中長線業務前景感樂觀，未來擴展將集中於內地市場，「六福」店舖目標淨增長將不少於150間，主要集中於四五線城市開發品牌店，新品牌目標在內地淨增長50間店舖。

截至3月底止，集團在全球共經營2120間店舖，按年淨增設287間店舖，在港分店數目為49間，按年不變；中國共有2046間店舖，按年淨增加286間。員工人數方面，集團至3月底共有6500名員工，較去年同期7600名員工大減900人。集團解釋，減少的員工主要來自香港及內地，因疫情下採取自然流失、無薪假等措施以節省員工成本。