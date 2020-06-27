標普維持港評級 前景展望「穩定」

長期發行人信用評級「AA+」

過去一年，另外兩家國際評級機構惠譽及穆迪，均先後因經濟及政治前景不穩，把香港的評級下調。標普早前亦曾警告，有機會下調香港評級，但最終維持不變。標普現時對香港的評級較穆迪及惠譽高兩級。標普認為，香港強勁的經濟及金融指標仍有利於鞏固政府的信譽度，足以抵禦長期的社會緊張局勢和未來一至兩年內的疫情影響，即將實施的「港區國安法」而導致的制度改變，不會影響香港根據《基本法》制定經濟政策的自主權，同時美國與香港之間的貿易關係亦不會發生任何變化，相信不會對香港的金融業發展和經濟增長造成嚴重損害。

指「港區國安法」不影響經策自主權

經濟表現方面，標普指出，中國經濟活動受到疫情衡擊而放緩，將對香港的外向型產業造成負面影響，當中香港服務、貿易業早前已因本地示威活動，及中美貿易緊張局勢受打擊，疫情持續將帶來更大壓力，同時影響旅遊業的復蘇，料今年經濟將收縮3.9%，但會在年底回升，明年反彈4.8%。

標普又指出，隨着政府推出涉款約2875億元的財政刺激措施支持經濟，而在未來兩年內政府或需要解決住宅用地短缺的瓶頸問題，會導致更高的資本投資，估計本財年的財政赤字將擴大至本地GDP的9.8%，但標普認為，今年推出的大部分措施或者只是一次過，不會對財政產生持久影響，而現時政府亦有足夠的儲備，以緩解財政狀况的惡化。