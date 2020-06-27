全球初創排名 港跌4位至29 落後新上榜杭州 知識及人才弱項

明報記者 李哲毅

排行榜會按「表現」、「資金」、「聯繫性」、「市場接觸度」、「知識」及「人才」6個項目評分，10分為滿分。香港在「表現」、「資金」、「市場接觸度」分別取得3分、4分及7分，但在「聯繫性」、「知識」及「人才」只取得1分，與巴西聖保羅一樣，是首30名中，取得最多1分的城市。

知識人才聯繫性僅得1分

報告提到，「聯繫性」主要反映是生態圈與當地支援基礎的關聯性；「人才」是評估早期創企吸納人才的成本、難度及數量；「知識」是反映當地生命科學研究成果，以及在生態圈中所創造生命科學專利的數量、複雜性及潛力。

報告分析稱，香港與新加坡整體表現良好，但區域競爭對手比以前更多。報告又稱，香港、首爾和多倫多滑鐵盧同樣面對欠缺擴展業務人才的問題。

74％初創產值集中最佳10城市

報告稱，全球新興經濟體仍然很龐大，創造了近3萬億美元（約23.4萬億元）的產值，與七國集團（G7）經濟體的GDP相當。世界首十大公司中有七家是科技行業，2019年全球的風險投資額接近3000億美元（約2.34萬億元）。

但報告提到，科技生態圈仍面臨挑戰，例如約74％初創產值集中在表現最好的10個城市中；全球只有14.1％的初創企業創辦人為女性；外部資金緊縮，例如WeWork及stable等開始步履蹣跚。

報告提到，疫情衝擊不少初創，全球只有約三分之一初創公司沒有裁員及削減工時，而一般初創公司平均要裁員33％。初創企業面臨雙重打擊，消費者需求下降，而風險投資同時亦在下降，導致資金緊縮，報告發現，每10家創業公司中就有4家只持有3個月或更短的營運資本。報告指出，亞洲創企生態圈跌勢有所放緩，認為整個初創經濟體正在經歷重大轉型。