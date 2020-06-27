金管局：銀行首季稅前溢利跌8%

疫情打擊經濟 資產質素轉差

金管局指出，受到疫情爆發及經濟下滑影響，本港銀行業資產質素在首季有轉差迹象。於今年3月底，特定分類貸款比率及需要關注貸款比率，分別微升至0.62%及1.59%，部分反映香港銀行採取審慎的信貸風險管理，但中國內地相關貸款的特定分類貸款比率為0.73%，較前一季微跌0.02個百分點。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.25%升至0.35%，住宅按揭貸款拖欠比率僅為0.03%保持穩定。

金管局稱，鑑於疫情爆發影響借款人的還款能力，銀行未來幾季的資產質素或會轉差，以致潛在壞帳撥備或繼續增加，當局會密切注視銀行的資產質素，並已要求銀行秉持貸款分類標準，以能適時反映資產質素的變化。

報告又指，銀行業存款總額在今年首季維持穩定，其中港元存款及美元存款微跌0.1%，期內出現的波幅屬正常範圍，並無資金明顯流出銀行體系的情况。