中燃疫下保持盈利 全年多賺12%

末期息0.4元 升11%

中國燃氣昨日發表截至今年3月底的全年業績，其收入按年微升0.26%至595.39億元，而盈利按年升11.72%至91.9億元，每股末期息按年升11.11%派0.4元，全年派息0.5元。

中國燃氣指，去年度其管道燃氣項目總數按年升11.44%至604個，而城市燃氣項目居民用戶滲透率則按年上升4.2個百分點至64.9%。城市與鄉鎮燃氣項目天然氣銷量的居民和工業用戶分別按年升23.6%和5.2%至49.27億立方米及74.18億立方米。

劉明輝預計，集團在2020至21財年的多鎮燃氣項目回款將大幅增至80億至90億元人民幣，比過去三年合計的73.62億元人民幣還要高，而他非常有信心其城市與鄉鎮燃氣項目銷氣量能增長15%，比上年的6%上升9個百分點，居民用戶新增接駁將最多增一成至600萬戶，而LPG（液化石油氣）銷售量將增至400萬噸，並估計增值服務的毛利潤能有超過三成的增長。

中國燃氣於昨日收市後發布全年業績，其股價收報27.2元，跌1.27%。