港股基金連續10周走資 累計75億

此外，A股市場亦是連續第10周出現淨流出，一周內流出25.75億美元（約182.26億元人民幣），10周累計流出213.82美元。總結全球股票基金，則連續第二周淨流出，本周贖回73億美元，美股則結束連續4周淨流入，本周流出59億美元。

港股昨日復市，外圍在端午節假期間下跌，恒指補回跌幅低開84點，早市曾上試收復100天線24,723點，不過市傳美國將20間中國企業列為受軍方控制企業，或令中美關係進一步惡化。恒指全日反覆向下，收報24,549點，下跌231點或0.93%；國指收報9853點，跌0.84%。總結全周，恒指昨日消化早前升幅，全周轉跌0.38%。港股通假期暫停，加上周末臨近，昨主板成交961億元，為1個半月以來首見成交不足千億元。恒指夜期至昨晚11時半報24,472點，低水123點。

港股昨回吐231點 全周轉跌

中移動（0981）傳被美國列為受中國軍方控制，昨跌2.91%，為跌幅最大藍籌。多隻本周破頂的大型科技股回吐，騰訊（0700）下跌1.18%，阿里健康（0241）跌1.69%，美團（3690）跌2.07%。不過較小型的科技股繼續上揚，中芯國際（0981）漲4.82%，眾安在綫（6060）急升8.95%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，基金在半年結前沽出累升不少的大型科網股，加上北水暫停，大市缺乏承接，不過有部分資金轉向回科創板上市概念股，例如中芯、吉利汽車（0175）、上海復旦（1385）等。