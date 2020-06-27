康基凍資3000億 41萬人認購今年最多 暗盤升近九成 一手帳面賺逾6000元

明報記者 馬迪帆

據輝立資料，康基醫療昨日暗盤收報26.05元，升88%。此次申請認購康基的散戶人數多達41.34萬，較早前京東的近40萬人多，只申請一手的亦有20萬人。最終康基一手中籤率僅9%，抽90手、即總認購金額約63萬元，才可穩中一手。376名認購「頂頭槌飛」的大戶，若以1.88厘孖展息計，借九成7日約須付息5萬元；最終每人獲配發50手，以昨日暗盤價計算，可淨賺約25萬元。

頂頭槌飛料可淨賺25萬

同於周一上市新股海吉亞（6078）同樣認購火熱，該股以18.5元定價，在輝立的暗盤收市報23.5元，升27%，每手帳賺1000元。海吉亞公開發售超購達608倍，錄逾1300億元凍資。每手中籤率低至8.8%，抽50手始穩中一手。

海吉亞超購608倍 暗盤升27%

認購海吉亞「頂頭槌飛」大戶亦有多達254名，每人僅獲分配99手，實際獲配股數反而少於康基醫療。因派貨未算太慷慨，加上升幅所限，孖展息率對最終盈利幅度影響頗大。

如早前富途提供高達3.88厘息，扣除7.4萬元孖展息，以昨日收市價計，最終僅賺2.5萬元。但若可借到1.88厘息孖展，則可有6萬元賺幅。

分析：思摩爾可看高一線

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，康基醫療首日表現或可媲美早前的沛嘉（9996），升幅約有七至八成，至於海吉亞，他則建議上市後不要再追入。而之後的新股，他認為首選依然為醫療股及未盈利生物科技股（B股），料炒風未完，此外電子煙股思摩爾亦看高一線；近期炒勢有所退溫的物管股，則可觀望市場氣氛，再決定是否入飛。

值得注意的是，此次康基及海吉亞分別顯示識別出約686份及約1192份重複認購，後者為近期新高。根據今年以來的新股公告，遭拒絕的重複認購申請數字似有上升趨勢，其中以中概股及熱炒醫藥股為「重災區」。如京東拒絕逾700份重複認購，網易（9996）則拒絕高達逾800份重複申請。