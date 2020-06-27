兩豪宅盤沽4伙 單日吸6.6億

MOUNT NICHOLSON分層呎價逾11萬

會德豐（0020）銷售、曾以實呎13.2萬元創亞洲分層住宅呎價新高的山頂MOUNT NICHOLSON，錄今年首宗成交，以招標沽出10樓D室、實用面積4596方呎4套房間隔，成交價5.33億元，實呎11.6萬元。值得一提的是，項目的洋房呎價亦曾高見15萬元。

迎海連沽3伙複式及4房戶

另恒地（0012）牽頭的馬鞍山迎海，連錄3宗大額成交，包括兩伙高層複式戶及一伙海景大戶，吸金1.34億元，其中1期第2座37及38樓B室、3座36及37樓B室，實用面積同為2709方呎，均採複式設計、4房4套間隔，分別以5824.5萬及5328.8萬元沽出，呎價分別為2.15萬及1.96萬元。另4期迎海．駿岸7座6樓A室，實用面積1453方呎4房雙套單位，成交價2281.5萬元，實呎1.57萬元。

保利（0119）啟德龍譽，昨售出第2B座37樓A室，屬高座4房間隔，實用面積1010方呎，成交價4270萬元，實呎4.22萬元。

SEA TO SKY收1.29萬票一年最多

此外，長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY今日首輪發售462伙，昨日截票，8日累收約1.29萬張入票，超額27倍，票數打破新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期上月首輪累收1.02萬票紀錄，成過去逾一年來收票最多新盤；上個紀錄為去年5月，會德豐日出康城MONTARA，首輪開售前收約1.8萬票。