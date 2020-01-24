下季推兩住宅官地 僅涉160伙

康城13期2550伙 最高估值逾百億

值得留意的是，來季私宅供應，最主要為日出康城13期，共涉2550伙，佔季內供應94%。此期位於康城站公共運輸交匯處。市場料項目估值約90.4億至105.5億元，每方呎樓面價約6000至7000元。

發展局長黃偉綸表示，今個財政年度首兩季住宅供應共4290伙，佔全年私宅供應目標1.29萬伙的33%；被問能否達標，他回應指，政府有信心住宅官地及一鐵一局項目能達到9000伙供應，餘下4000伙則來自私人重建項目。

黃偉綸：有信心1.29萬伙新供應達標

中原測量師行董事總經理黎堅輝認為，政府不應將舊樓私人重建項目納入估算內，因過去半年，市場存在許多不明朗因素，包括社會運動及全球受疫情影響，認為政府下半年應加大力度增加新供應。

美聯測量師行董事林子彬指，來季住宅官地只提供160伙，其中西貢蠔涌地皮，料投資額較細兼可享海景，以及鄰近匡湖居，可作低密度發展，地皮估值約5.75億元，每方呎樓面估值約1萬元。

另大埔滘地皮同屬低密度發展，發展規模較細，估值約5.41億元，每方呎樓面估值約5500元。