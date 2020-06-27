無懼淡市 中環商業地王來季推 同時考慮出價設計 分析指有流標風險

明報記者 甘潔瑩、張允亭

中環海濱商業地屬地標式項目，商業部分涉逾161萬方呎，除寫字樓、零售樓面外，還須提供公共休憩空間，將新海濱地帶連接至中環較內陸地段，總樓面涉逾184萬方呎。

商用休憩樓面 共逾184萬呎

黃偉綸指，政府將考慮設計及出價，以符合經濟和社會利益。事實上，港府於5月及6月期間，曾與海濱事務委員會、土地及建設諮詢委員會、城規會等進行諮詢，政府亦有專家小組，提供意見予評審委員會，承諾兼顧招標透明度，以及公平和公開。

被問及外界擔心以「雙信封」方式招標，欠準則及公平，黃回應指，是次屬中環最後一幅大型商業地，上述做法最適切，而且透明度、公平、公開性已兼顧。他又提到，地政總署的專家在截標那天早上才制定地皮底價，絕對貼市，保障不賤賣土地。

黃偉綸：不推商業地將損港競爭力

至於新冠肺炎疫情陰霾未完全退去，環球經濟受打擊，但政府仍選擇推出大型商業地，黃回應指：「應該要看得長遠點，若現時不推出商業樓面，在數年後，對香港作為國際金融中心，競爭力可能有不良影響。」

綜合市場估計，地皮估值368.56億至755.54億元，預計每方呎樓面地價約2萬至4.1萬元。翻查資料，對上一幅貴重商業地，為新地（0016）等去年11月以破紀錄價422.32億元、每方呎樓面地價13,345元投得的西九高鐵站上蓋商業項目，可建總樓面達316.4萬方呎。

東涌商業地推動大嶼山發展

分析員林一鳴認為，本港甲級商廈租金持續下跌，近期空置率亦上升，加上有跡象顯示外資公司減少在香港擴充業務，受市况及經濟環境轉壞影響，此幅中環重量級商業地皮或有流標風險。

另一幅亦將於來季推出的東涌填海區首幅商業地，提供總樓面涉125萬方呎，地點鄰近港鐵東涌延線的東涌東站。林認為，政府銳意發展東涌，配合明日大嶼發展，將商業中心移往香港西面，在城市規劃上，新興商業中心有助分散市區人口，促進東涌發展。業界估計，東涌商業地皮估值37.73億至50.3億元，預計每方呎樓面價約3000至4000元。