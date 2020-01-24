青衣邨未補價三房405萬沽 綠表新高

較上月屋邨原最高價高4%

翻查資料，青衣邨對上一宗破頂價成交，是於上月錄得，為宜偉樓中層6室，實用544方呎，以388萬元未補地價易手，即上述新成交價較舊紀錄推高17萬元或約4%；上述新成交單位原業主，在2012年12月以133.8萬元（未補地價）購入，帳面賺逾271萬元或逾2倍。

私宅方面，港島東指標屋苑太古城，6月迄今累錄24宗成交。中原高級區域營業董事張光耀指出，屋苑昨天單日錄3宗成交，其中天星閣高層G室，實用707方呎3房戶，新近減價152萬元或約一成，以1398萬元易手、實呎1.97萬元，屬市價；原業主2003年以230萬元購入單位，帳面勁賺1168萬元或5倍。

太古城單日錄3宗成交

市場聚焦明天開售的日出康城SEA TO SKY，美聯區域經理黃少明表示，消息利好將軍澳區二手成交，區內老牌屋苑慧安園本月暫錄約5宗成交，最新成交為1座中低層B室，實用502方呎3房戶，原業主微減1%後，單位以710萬元易手、實呎1.41萬元。

原業主2011年初以292萬元購入，帳面賺418萬元或1.4倍。

SAVANNAH業主移民減價賣樓

利嘉閣市務經理嚴煒俊指，將軍澳SAVANNAH第2座中層C室，實用478方呎2房間隔，原業主新近減價56萬元或6%後，以854萬元沽出，實呎1.78萬元；原業主2016年底以649.2萬元一手買入，帳面賺逾204萬元或32%，因打算移民，故願意減價成交。